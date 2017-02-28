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С 1 апреля практически все работники Уфалейникеля будут отправлены в простой с последующим увольнением
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С 1 апреля практически все работники Уфалейникеля будут отправлены в простой с последующим увольнением

 
С 1 апреля практически все работники Уфалейникеля будут отправлены в простой с последующим увольнением

28/02/2017 - 13:05 ОАО «Уфалейникель» в ближайшее время уведомит службу занятости о предстоящих сокращениях работников предприятия.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, который сегодня, 28 февраля, выехал на предприятие, чтобы на месте разобраться в ситуации.

«С первого апреля 2017 года 2204 работника предприятия будут отправлены в простой с последующим увольнением», - рассказал агентству Владислав Смирнов. За время простоя работники будут получать две трети заработной платы.

Сокращение сотрудников, по предварительным данным, намечено на май. «Принципиальное решение о сокращении уже принято. В настоящий момент дооформляются необходимые документы», - уточнил Владислав Смирнов. Из общего числа намеченных к сокращению сотрудников 720 человек – пенсионеры. Еще порядка 200 человек находятся в предпенсионном возрасте и смогут претендовать на досрочную пенсию. Часть сотрудников останется работать на предприятии и займется его консервацией. Для остальных служба занятости будет подыскивать подходящие вакансии для дальнейшего трудоустройства.

Как уже сообщало агентство, в настоящий момент «Уфалейникель» генерирует убытки, которые покрываются за счет привлечения кредитных ресурсов. В планах компании –приостановка деятельности. Ситуация находится на контроле у губернатора Бориса Дубровского.

В ближайшее время Верхний Уфалей может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Девять компаний выразили готовность инвестировать свои средства в реализацию проектов на производственных площадях ОАО «Уфалейникель» (Челябинская область).

Напомним, «Уфалейникель» – второй по величине в России производитель никеля, его доля на внутреннем рынке составляет 15%, на мировом – 1%. Мощности завода позволяют выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год.

Любовь Юрина
 
 

надо продолжать помогать

никельщик 28/02/2017 - 14:46.

надо продолжать помогать другим странам. главное чтоб газпром жил
 

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