«Это позор нашего промышленного центра»: в Челябинске обсудили судьбу городской свалки

01/03/2017 - 18:09 Челябинские эксперты и представители власти и надзорных органов в очередной раз обсудили судьбу городской свалки. О деталях говорить пока рано, отмечают они, но первые шаги уже делаются - в 2017 году для Челябинского кластера будет определен Регоператор, который назначит ежемесячную плату для горожан за вывоз ТБО.

Министр Татьяна Кучиц затруднилась назвать сумму тарифа, но отметила, что он будет выше нынешнего, поскольку теперь граждане будут оплачивать полную цепочку вывоза мусора, включая его обезвреживание, сортировку и сохранение. Министр также отметила, что, к примеру, в Астраханской области и Краснодарском крае тариф составляет 100 рублей с человека в месяц.

Отметим, регоператор будет выбираться на конкурсной основе в рамках реализации схемы обращения с отходами в Челябинской области, разработанной в прошлом году. Документ содержит подробное описание существующего положения и перспективных направлений развития отрасли обращения с отходами, включая сбор, размещение, обработку и утилизацию отходов в регионе.

«Мы поделили область на шесть кластеров, было принято решение, что региональный оператор будет выбран на каждый кластер, потому что территории совершенно разные: и транспортная логистика, и объем отходов, -сказала первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина. - Мы планируем провести шесть торгов, первыми будут Магнитогорский и Челябинский кластеры, далее в 2018 году проведем конкурсы по другим кластерам. По законодательству до 1 мая 2018 года отведен конечный срок выбора регоператора».

В Челябинский кластер войдет не только столица Южного Урала, но и еще 14 других муниципальных образований. Таким образом, проект можно считать межмуниципальным, то есть одним из самых сложных в реализации. Участок для расположения будущего полигона ТБО уже определен – в Сосновском районе на кадастр поставлена земля, которая «ждет» своего инвестора. Участок находится в 40 километрах от Челябинска, около деревни Чишма, недалеко от реки Теча. Замминистра отметила, что данная земля выведена из хозяйственного оборота. Площадь – 100 гектаров.

Власти также определили определил площадки для перегрузочных станций: две перегрузки будут происходить в Челябинске, три перегрузки - в районах. Такая система, по мнению экспертов, снизит нагрузку на транспортную отрасль.

В территориальной схеме существует определенный переходный период, согласно которому до конца 2017 года городская челябинская свалка должна быть закрыта. После этого планируется перераспределить мусорные потоки на те полигоны, которые в настоящее время входят в так называемый федеральный реестр.

«В настоящий момент мы запускаем первую стадию, которая послужит стартом проекта рекультивации, - рассказал начальник отдела управления отходами и контроля управления экологии и природопользования администрации Челябинска Дмитрий Никишин. - Первая стадия заключается в инженерных изысканиях, которые послужат дальнейшим этапом для разработки проекта. Будет организован конкурс, назначат исполнителя, а конечным этапом этой работы станет положительное заключение госэкспертизы. И только потом мы сможем говорить о сроках рекультивации».

Специалист отметил, что очень многое в вопросе сроков реализации проекта рекультивации зависит от результатов экологической экспертизы и от объема тех замечаний, которые будут указаны в заключении.

Представители природоохранной прокуратуры напомнили, что уже не первый год бьются с судами за возможность закрытия свалки, признавая при этом тот факт, что альтернативы ей долгое время просто не существовало.

«Челябинская свалка была узаконена по нормам послевоенного времени в 1949 году, - рассказала заместитель природоохранного прокурора Челябинской области Наталья Дриманова. - Это постановление находится в материалах гражданского дела Советского районного суда. Сейчас эта свалка не отвечает никаким требованиям – ни природоохранным, ни санитарным, ни экологическим. Вопреки всему, она существует. В 1993 году было издано распоряжение о прекращении эксплуатации свалки. Но она до сих пор работает. Природоохранная прокуратура обозначила эту проблему перед судом в 2008 году, когда был поставлен вопрос о запрещении эксплуатации свалки и разработке проекта рекультивации. Но почему-то судебная инстанция не согласилась с позицией прокуратуры. Мы пытались обжаловать решение в областном суде, но не достучались ни до региональных органов власти, ни до городских, ни до эксплуатирующей организации. В последний год эта проблем встала довольно остро».

Представители надзорного ведомства выразили надежду, что в этот раз проект полигона ТБО пройдет экологическую экспертизу и искать новое место для захоронения отходов не придется.

«Это ведь уже не первая попытка, - объяснила зампрокурора. - Первый проект полигона был разработан на территории Красноармейского района, и это был совершенно неудачный и нежизнеспособный проект. По нему пришло 98 замечаний, и он вернулся на доработку в администрацию города. Часть из них была совершенно неустранима. Это позор нашего промышленного центра».

Наталья Дриманова отметила, что в крупных городах России проблем с огромными свалками, расположенными в черте города, уже не существует – все они решены, однако представители министерства экологии и городской администрации с ней не согласились, перечислив ряд примеров. Ирина Харина добавила, что предварительные изыскания на участке вблизи Течи, который предполагается использовать под полигон ТБО, уже проведены. «Этот участок в достаточно хорошем состоянии, и санитарно-защитная зона соответствуют», - резюмировала замминистра.

По словам декана факультета экологии Челябинского государственного университета Сергея Лихачева, сейчас наиважнейшая задача для властей – найти инвестора для реализации проекта. В Магнитогорске такой инвестор уже найден, поэтому после назначения регоператора работа пойдет гораздо быстрее. Безусловно, речь идет о более дешевом проекте. Межмуниципальный полигон ТБО – масштабный проект, требующий серьезных вложений. Кроме того, получить отдачу инвестор сможет не сразу, а риски довольно высоки.

«В стране выделяется 5-10 миллиардов рублей в год на рекультивацию, - рассказал Сергей Лихачев. – То есть надо найти инвестора, который захочет этим заниматься, потому что челябинская свалка будет довольно дорого стоить. Есть масса вариантов, которые можно применить. В испанском городе Андалусе мы видели подобную вещь, там довольно оригинально все сделали, на месте свалки появился лес. Челябинску это бы не помешало».

Эксперты также обсудили проблему стихийных несанкционированных свалок, которые периодически возникают во всех муниципалитетах региона. Бороться с ними крайне трудно, но можно и нужно, прежде всего, повышая культуру и экологическую грамотность населения.