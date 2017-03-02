Общественная палата: Предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет

02/03/2017 - 16:59 Жильцы многоквартирных домов в Челябинске получили квитанции с увеличенными в несколько раз платежами за ОДН (общедомовые нужды) и забросали органы власти жалобами. Завышенные суммы по этой графе за февраль коммунальщики обещали пересчитать. В том, почему это произошло, сегодня, 2 марта, разбирались участники «круглого стола», прошедшего под эгидой Общественной палаты Челябинской области.

С начала года в Общественную палату Челябинской области и контролирующие сферу ЖКХ ведомства поступает вал обращений и жалоб собственников жилья, касающихся резко возросших тарифов за общедомовые нужды. Как заявляют специалисты, ранее введенные нормативы за потребление воды и электричества у жильцов нареканий в целом не вызывают, однако после того, как ОДН в квитанциях на оплату из раздела «коммунальные услуги» переместились в разряд «содержание жилья», их стоимость значительно выросла.

Представители управляющих организаций утверждают, что во многом это связано с чехардой постановлений и предписаний, которые внедряют на местах федеральные власти. По из словам, последнее распоряжение из Москвы пришло накануне Нового года, когда собственникам жилья уже были разосланы январские счета на оплату, а из-за долгих праздников коммунальщики просто не имели возможности что-то изменить.

Во многом повышение стоимости услуг за общедомовые нужды управляющие организации связывают с тем, что по новым правилам в разряд оплачиваемой площади вошли подвали и чердаки. Кроме того, с 2017 года начисление оплаты за ОДН производится исходя из нормативов, которые устанавливают региональные власти, а их соответствие законодательсту проверяет ГЖИ. «Такой порядок будет действовать до июня этого года, после чего нормативы будут пересмотрены, – ознакомила присутствующих с ситуацией заместитель начальника региональной Государственной жилищной инспекции Ирина Гончарова. – Счета собственникам жилья выставляют управляющие компании, которые раз в три месяца обязаны проверять показания индивидуальных приборов учета и потребления. Если в квартире нет такого прибора или жильцы предоставляют недостоверные сведения, то собственникам жилья управляющие компании теперь имеют право выставлять 10-кратный размер тарифов за три месяца. В случае, если жильцы дома так и не выбрали порядок управления общим имуществом, то тарифы устанавливает ресурсоснабжающая организация».

В то же время новые правила обязывают управляющие организации на оборотной стороне платежной квитанции публиковать новые правила расчетов и телефоны организаций, куда можно обращаться по коммунальным вопросам.

Однако действующие нормативные акты все равно ущемляют интересы жильцов. На «круглом столе» прозвучал такой пример: для влажной уборки подъезда сотрудники управляющей компании зачастую пользуются водой и канализацией частных лиц, которые фактически оплачивают это потребление из своего кармана, а еще платят ОДН.

«Норматив не отражает конкретное потребление каждым собственником жилья, – убеждена министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц. – При этом по закону, несмотря на перенос услуг из одной статьи расхода в другую, платежи не должны повышаться: параметры расчета норматива не менялись. И если стоимость в квитанциях увеличилась, то это – инициатива управляющих организаций».

При этом управляющие компании жалуются, что норматив занижен, из-за чего они несут убытки. «Пока нет новой нормативной базы, которая появится после 1 июня, необходимо соблюдать действующую, – заявила министр. – Но на сегодняшний день предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет».

Еще одной причиной создавшегося положения участники совещания посчитали закрытость управляющих организаций. «В результате такого отношения к людям появляются недоразумения, нарастает напряженность в обществе, – полагает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. – Людям надо доступно рассказать об изменениях законодательства, рассказать обо всех изменениях в тарифной политике. А сейчас сложилась уникальная ситуация, при которой власть к народу гораздо ближе, чем бизнес, к которому и относятся управляющие компании».

На это руководители УК возразили, что на них повесили расходы, с которыми они не в состоянии справиться, как-то: «резиновые квартиры», расход потребления воды без индивидуальных приборов учета, отказ оплаты за общую площадь подвалов и чердаков многоквартирного дома и прочее. На что глава палаты ответил, что проблемы управляющих компаний кроются в неэффективном руководстве, а министр тарифного регулирования посоветовала им выйти на собрание собственников жилья и разъяснить все эти казусы.

В общем и целом, «круглый стол» оставил двоякое впечатление. С одной стороны, собравшиеся действительно хотят помочь урегулировать вопросы ОДН, помочь людям. Это плюс. А с другой, яростные споры и взаимное недопонимание не привели к единому знаменателю: каждый ушел, оставаясь при своем мнении. И как тут четко довести до ума людей мысль, которая так и не сформировалась в головах самих участников круглого стола?

Любопытно, что почти одновременно с «круглым столом» в Челябинске в Москве в Государственную думу был внесен на рассмотрение законопроект, который, по мнению его авторов, должен поставить точку в споре об ОДН. Суть концепции в том, что после 1 июня граждане будут обязаны платить только за реально использованные ресурсы на общедомовые нужды, причем счета в квитанциях не должны быть выше установленных нормативов. Судя по тому, что, как прозвучало в столице Южного Урала, оснований для повышения нормативов нет, плата за ОДН должна ощутимо снизиться. Народные избранники грозятся принять этот закон уже в летнюю сессию Госдумы. При этом, правда, собственники жилья обязаны до тех пор оплатить все нынешние счета.