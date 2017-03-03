Четыре предприятия Челябинской области предупредили о своей ликвидации, часть – о крупных сокращениях

03/03/2017 - 10:20 Четыре предприятия Челябинской области уведомили службу занятости о планируемой ликвидации в течение марта-мая 2017 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в марте ликвидируется ОГУП «Областная казна», в штате которой состоит 19 человек. В апреле планирует ликвидироваться ИП «Стрельников из Челябинска (20 сотрудников). На май намечена процедура ликвидации в ООО «Вита Мастер» из Трехгорного с численностью работающих 91 человек.

В июле 2017 года намечается ликвидация МУП «Горводоканал-Копейск», на котором трудится 495 человек. Еще одно коммунальное предприятие Копейска – ООО «Тепло и Сервис» предупредило о высвобождении больше половины коллектива – 119 из 213 работников.

На крупнейшем перерабатывающем предприятии области – ЗАО Комбинат хлебопродуктов «Злак»» (поселок Увельский) – предупредили о сокращении практически всего коллектива работающих. В апреле будет сокращено 305 из 364 работников.

В Бакале сокращают практически весь штат на градообразующем предприятии – ООО «Бакальское рудоуправление» (в марте предполагается уволить 97 из 119 работников).

О предстоящих сокращениях объявили на Уфалейникеле (в мае планируют сократить большую часть из чуть более двух тысяч сотрудников), но пока официального уведомления в службу занятости не поступило.

Реорганизация в форме присоединения намечается в ООО «Городской очистной комплекс» (Верхний Уфалей). В результате под сокращение попадает 87 работников.

На ООО «ЧТЗ-Уралтрак» высвобождение предполагают провести в два этапа: в марте-апреле – 210 человек, в апреле-мае – еще 68 человек. На промплощадях этого же предприятия расположен ООО «Технопарк» «Тракторозаводской», который в марте планирует сократить 78 из 163 сотрудников.

Всего на 11 предприятиях намечены массовые сокращения 1 тысячи 651 сотрудника.