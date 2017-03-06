Борис Дубровский обратился с посланием к южноуральцам: У нас возникает новый знаковый ориентир

06/03/2017 - 16:15 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 6 марта, обратился с традиционным (уже четвертым своим обращением в статусе главы региона) посланием к Законодательному собранию региона и общественности.

На оглашении послания помимо парламентариев присутствовали руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, депутаты Государственной думы, вице-губернаторы и министры Челябинской области, главы и председатели собраний депутатов муниципалитетов, представители различных общественных организаций, средств массовой информации.

Борис Дубровский напомнил, что прошедший год начался с проведения Дней Челябинской области в Совете Федерации, где впервые были озвучены и поддержаны наши экологические инициативы. Затем глава региона возглавил рабочую группу по подготовке доклада на Госсовет об экологическом развитии. Кропотливая работа велась в течение полугода, а затем по итогам Госсовета президент дал поручения с учетом инициатив, высказанных областью. Все поручения предстоит реализовывать в 2017 году, который объявлен Годом экологии – 2017 год. В 2016 году в область приезжал Владимир Путин и дважды председатель правительства Дмитрий Медведев. По итогам их визитов принимались конкретные решения. В прошлом году прошли выборы нового состава Госдумы.

Борис Дубровский, выступая со своим первым в марте 2014 года, будучи исполняющим обязанности главы региона. Тогда, напомнил Борис Дубровский, он обозначил человека, его потенциал главным преимуществом области. Этот приоритет остается неизменным. «Сосредоточились на использовании внутренних резервов, поиске и внедрении инноваций. Обеспечили сбалансированность бюджетной политики и стабильность в социальной сфере», - подчеркнул губернатор.

Региональный индекс промышленного производства в 2016 году составил 96,3% к 2015 году. Сохранен стратегический курс на расширение внешнеэкономических и межрегиональных торговых связей, растут показатели внешнеторговой деятельности со среднеазиатскими партнерами по ШОС. Выросли поступления в консолидированный бюджет. Системно решались вопросы здравоохранения, продолжается реализация поручения в сфере образования, растут объемы ввода жилья, реализуется программа по расселению аварийного жилья, наводится порядок в сфере долевого строительства, интенсивно развивался региональный агропромышленный комплекс.

«Цифры и детали важны, когда за цифрой не теряется конкретный человек, с его проблемами и нуждами», - особо подчеркнулБорис Дубровский. Пока сохраняется ряд негативных тенденций, которые сказались на благополучии многих жителей нашей области. Сократились реальные денежные доходы (при этом зарплаты выросла на 6,6%, снизился рознично-торговый оборот. В этой ситуации были расширены меры соцподдержки, прежде всего, пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, инвалидов. Впервые льготы предоставляются детям погибших защитников Отечества.

Сохраняется задача по сохранению численности трудовых коллективов, повышению занятости за счет создания новых рабочих мест. «Считаю, пришла пора вновь вернуться к теме повышения зарплаты в коммерческом секторе», - отметил губернатор. Принятые меры позволят остановить дальнейшее снижение реальных доходов граждан и начать их постепенно восстанавливать.

Борис Дубровский отметил, что представленная три года назад Стратегия-2020 подвергалась серьезной критике. Параметры стратегии называли несбыточными мечтами. Но полученные результаты доказали, что это не так. Выросли средний уровень продолжительности жизни южноуральцев, уровень обеспеченности жильем, практически решена задача по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах.

«В Стратегии мы впервые подняли экологическую проблематику, а сегодня вплотную подошли к решению проблем, копившихся десятилетиями.», - напомнил губернатор.

Борис Дубровский особо подчеркнул, что решения, принятые по долевке, здравоохранению - это те самые «инвестиции в будущее», которые не всегда дают быстрый эффект. «Но именно этот «отложенный эффект» от ранних вложений позволяет сейчас уверенно развиваться тем странам и регионам, где инвестиции в экономику и человеческий капитал вкладывались десятилетиями. И мы к этому обязательно придем, если не будем бояться больших проектов, искать и находить под них ресурсы, не только финансовые, но и организационные, интеллектуальные, быть может, основанные на принципиально иных ценностях, чем сейчас», - считает глава региона.

Борис Дубровский предложил собравшимся задуматься о том, какой будет область в 2035 году, когда родившиеся сегодня дети достигнут совершеннолетия: «Мы должны определить механизмы управления и векторы развития на временном отрезке в 18 лет». Главным вектором Стратегии развития до 2035 года остается прежним: это Человек, его уникальный потенциал и растущие потребности.

Уже сейчас предстоит ответить на вопросы: каким будет средний южноуралец в 2035 году? в каких территориях будут жить южноуральцы? в каких экологических условиях придется жить людям? Хватит ли всем качественной питьевой воды, насколько будет чистым воздух? в какой момент возникнут экологические пределы для роста экономики?

Борис Дубровский предложил отойти от традиционного показателя оценки уровня развития - ВРП. Будут определены новые индикативы, которые войдут в Стратегию 2035.

«И главным интегральным показателем должно стать, я в этом убежден, качество жизни людей», - считает губернатор. Он обозначил ряд вопросов, с которыми предстоит определиться: какая будет структура новой экономики, насколько будет отвечать запросам людей социальная инфраструктура региона, будет ли способен реальный сектор экономики обеспечить растущую долю социальных расходов бюджета?

Далее Борис Дубровский поделился своим видением ответов на ряд поставленных им вопросов и призвал к широкой дискуссии. В числе приоритетных тем: сохранение молодежи в регионе (а для этого должны быть созданы условия), формирование региональной системы экономического регулирования внутримиграционных потоков, выравнивание территорий, улучшение качества воздуха, питьевой воды и переход на экологический транспорт. Отдельно Борис Дубровский остановился на важном, по его мнению, аспекте, - экологическое образование и воспитание. В качестве примера губернатор привел Японию.

В числе приоритетных задач обозначены: изменение подхода к модернизации существующих спорткомплексов (часть из них станет парками спорта и отдыха), повышение качества автодорог и безопасности дорожного движения, изменение имиджа региона. «Челябинская область должна стать гостеприимным регионом, где люди умеют улыбаться гостям, и не только за деньги», - подчеркнул губернатор. Кроме того,

Область предстоит стать «площадкой идей», как своих, так и привлеченных.

«Вместе мы прожили непростой, но насыщенный и по-настоящему рабочий год. Всеми жителями области сделано немало, но еще больше предстоит сделать в предстоящие годы», - обратился к собравшимся губернатор. Борис Дубровский рассказал, что сегодня он подписал распоряжение «О разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года». «У нас возникает новый знаковый ориентир – и эта Стратегия будет принципиально новым документом – еще более масштабным и содержательным, - уверен глава региона Он призвал подключиться к работе депутатов, общественные организации, трудовые и научные коллективы, органы местного самоуправления, профсоюзы и объединения работодателей, некоммерческих организации.

По завершении выступления губернатор Владимир Мякуш отметил, что проект доклада главы региона активно и заинтересованно обсуждался на заседаниях всех комитетов. Народные избранники единодушно проголосовали за одобрение отчета губернатора о деятельности правительства. «Мы одобрили деятельность правительства и губернатора за 2016 год. Поставленные задачи воспринимаются как программа действий всех уровней власти, общественных организаций и политических партий», - подчеркнул Владимир Мякуш.