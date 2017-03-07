В челябинском бюджете увеличили цифру расходов: деньги направят на генплан, дороги, Смолино и мероприятия по ШОС и БРИКС

07/03/2017 - 13:45 Во вторник, 7 марта, городские депутаты одобрили изменения в бюджет Челябинска на 2017 и плановый период 2018-2019 годов: расходная часть увеличилась почти на 870 миллионов рублей.

Напомним, 12 декабря прошлого года на публичных слушаниях был утвержден проект бюджета города, где прогнозируемый объем доходов составил 26,4 миллиарда рублей – муниципалитет ожидал самостоятельно заработать почти 11,5 миллиарда рублей, вследствие чего документ был сверстан бездефицитным.

С началом 2017 года городские парламентарии одобрили поправки в расходную часть, увеличив ее на 869,5 миллиона рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (746,2 миллиона) и за счет увеличения дефицита бюджета на 123,3 миллиона.

Основные бюджетные средства – 700 миллионов рублей - будут направлены управлению дорожного хозяйства Челябинска на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Еще 22 миллиона направят на подготовку мероприятий к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

«Мы неплохо отработали январь, у нас были переходящие остатки, поэтому мы договорились, что начнем работу, которую давно собирались сделать, –по генплану, - прокомментировал председатель городской думы Станислав Мошаров. - Средства на него уже выделены, так что мы уже начинаем эту огромную и очень важную для города работу. Второе – средства нужны для укрепления береговой линии озера Смолино – 38,3 миллиона рублей. Это очень важные деньги, потому что сегодня там практически на 57 сантиметров выше уровень от нормативного».

По словам Станислава Мошарова, власти ожидают небольшого паводка, и потому закажут работу по проектированию ливневого коллектора для стока отходов с городских дорог, чтобы грязь не текла в озеро: «Это первый этап, который мы должны сделать. Конечно, на сам коллектор нужны большие деньги. И мы будем обращаться к депутатам Государственной думы с предложением, чтобы эти деньги изыскали ив федеральном бюджете», - резюмировал спикер.