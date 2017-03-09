Около 380 служебных квартир смогут приватизировать челябинские муниципальные чиновники

09/03/2017 - 10:35 Депутаты челябинской гордумы разрешили приватизировать жилье муниципальным служащим. По предварительным расчетам, только 4% помещений, находящихся в служебном найме, смогут быть приватизированы из-за достаточно жестких требований – а это около 380 квартир, сообщил спикер городского парламента Станислав Мошаров на заседании гордумы.

Федеральное законодательство не запрещает приватизировать жилье муниципальным чиновникам, но нормативные акты, принятые в Челябинске, не предусматривали такой процедуры.

«Таким образом у нас выпали из приватизации помещения, которые предоставлены по договору служебного найма после 1 февраля 2005 года, - рассказал глава КУиЗО городской мэрии Серегй Чигинцев. - На них также не распространяется федеральный порядок. Учитывая большое количество обращений достойных муниципальных служащих и работников муниципальной сферы, мы приняли решение ввести перечень из четырех пунктов, который позволял бы этим гражданам, претендующим на социальное жилье по договорам служебного найма, приватизировать его».

В городской администрации считают, что требования достаточное жесткие, и под них, по предварительным расчетам, попадает чуть более 4% жилья, находящегося в служебном найме. Чтобы подать заявку на приватизацию, необходимо 10 лет отработать на муниципальной службе или в подведомственном учреждении, быть награждённым почетной грамотой городской думы и администрации, не иметь другого жилья, а также другого договора социального найма по другим помещениям.

«Порядка 380 квартир сейчас в обороте, - добавил Станислав Мошаров. - Мы договорились, что люди, которые заслуженно отработали на муниципалитет больше 10 лет, будут иметь право такие квартиры приватизировать. На сегодняшний день никто не имеет права приватизировать служебные квартиры, нет такого положения. Условия достаточно жесткие: нужно не просто отработать 10 лет, а отработать хорошо – иметь награды. Я считаю, что такие люди достойны того, чтобы приватизировать квартиры. Порядка 16 квартир будет приватизировано на первом этапе. Муниципалитет все равно должен иметь свою базу квартир, чтобы привлекать людей на работу».