 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-5 °C
  • Ясно
  • Ветер: З, 3 м/с
  • Давление: 774 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 63 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Челябинск получит 700 миллионов на рекультивацию городской свалки
Челябинск получит 700 миллионов на рекультивацию городской свалки
У «Платоновны» старикам всегда рады
У «Платоновны» старикам всегда рады
Фильтры, мойки, пушки, пылесосы и трамваи: как власть, ученые и общественники предлагают бороться со смогом в Челябинске
Фильтры, мойки, пушки, пылесосы и трамваи: как власть, ученые и общественники предлагают бороться со смогом в Челябинске
Итоги года: военные следователи отправили в суд почти полсотни уголовных дел
Итоги года: военные следователи отправили в суд почти полсотни уголовных дел
 

Челябинск получит 700 миллионов на рекультивацию городской свалки

 
Челябинск получит 700 миллионов на рекультивацию городской свалки

10/03/2017 - 10:29 Мероприятия по рекультивации городской свалки в Челябинске попали в национальный проект «Чистая страна», в рамках которого муниципалитет получит 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Общий объем работ по рекультивации Челябинской свалки оценивается в 1 миллиард рублей, - рассказал глава региона Борис Дубровский на совещании. - Мы вошли в национальный проект и планируем получить из федерального бюджета в 2019 году 699,9 миллиона рублей. Для получения средств из федерального бюджета необходимо наличие утвержденного проекта рекультивации Челябинской городской свалки до 1 июня 2018 года».

Губернатор поручил администрации Челябинска и министерству экологии вовремя подготовить документы и получить положительные заключения экспертиз, в том числе и государственной экологической экспертизы.

Реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки запланирована на 2 года, с финансированием за счет средств областного бюджета в объеме 100 миллионов рублей. Из них 30 миллионов город получит в 2017 году и 70 миллионов в 2018 году.

Как доложил глава города Евгений Тефтелев, министерство экологии и мэрия Челябинска заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета и предоставлении лимитов денежных средств в размере 30 миллионов рублей на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой свалкой в Металлургическом районе.

Альтернативными полигонами для размещения ТКО города Челябинска являются площадки в поселке Полетаево Сосновского района и в городе Копейске. «Полигон в Полетаево включен в государственный реестр объектов размещения отходов в феврале 2017 года, а в июне будет включен полигон в Копейске», – резюмировал Тефтелев. 


 
 

Главное

На ММК выросли расходы на социальные программы
На ММК выросли расходы на социальные программы
Онкологическую поликлинику в Челябинской области планируют открыть в конце лета
Онкологическую поликлинику в Челябинской области планируют открыть в конце лета
Главврач из Коркино пойдет под суд за взятку от ЧОПа
Главврач из Коркино пойдет под суд за взятку от ЧОПа
Южноуральцы завоевали «серебро» по хоккею с шайбой на Спартакиаде инвалидов
Южноуральцы завоевали «серебро» по хоккею с шайбой на Спартакиаде инвалидов
Челябинская епархия обратила внимание на сбор отпечатков пальцев в школах
Челябинская епархия обратила внимание на сбор отпечатков пальцев в школах
Магнитогорец, представлявшийся работником «ММК», пойдет под суд за обман 20 человек
Магнитогорец, представлявшийся работником «ММК», пойдет под суд за обман 20 человек
Архитекторам предложили разработать проект благоустройства площади Революции в Челябинске
Архитекторам предложили разработать проект благоустройства площади Революции в Челябинске
16 муниципалитетов Челябинской области получат 200 миллионов на газификацию
16 муниципалитетов Челябинской области получат 200 миллионов на газификацию
В отношении челябинца, напавшего с ножом на врача «скорой», возбуждено дело
В отношении челябинца, напавшего с ножом на врача «скорой», возбуждено дело
Каслинский завод выпустил шелковые платки с необычным дизайном
Каслинский завод выпустил шелковые платки с необычным дизайном
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Здоровье
Грипп
Служба занятости
Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования