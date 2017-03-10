Челябинск получит 700 миллионов на рекультивацию городской свалки

10/03/2017 - 10:29 Мероприятия по рекультивации городской свалки в Челябинске попали в национальный проект «Чистая страна», в рамках которого муниципалитет получит 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Общий объем работ по рекультивации Челябинской свалки оценивается в 1 миллиард рублей, - рассказал глава региона Борис Дубровский на совещании. - Мы вошли в национальный проект и планируем получить из федерального бюджета в 2019 году 699,9 миллиона рублей. Для получения средств из федерального бюджета необходимо наличие утвержденного проекта рекультивации Челябинской городской свалки до 1 июня 2018 года».

Губернатор поручил администрации Челябинска и министерству экологии вовремя подготовить документы и получить положительные заключения экспертиз, в том числе и государственной экологической экспертизы.

Реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки запланирована на 2 года, с финансированием за счет средств областного бюджета в объеме 100 миллионов рублей. Из них 30 миллионов город получит в 2017 году и 70 миллионов в 2018 году.

Как доложил глава города Евгений Тефтелев, министерство экологии и мэрия Челябинска заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета и предоставлении лимитов денежных средств в размере 30 миллионов рублей на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой свалкой в Металлургическом районе.

Альтернативными полигонами для размещения ТКО города Челябинска являются площадки в поселке Полетаево Сосновского района и в городе Копейске. «Полигон в Полетаево включен в государственный реестр объектов размещения отходов в феврале 2017 года, а в июне будет включен полигон в Копейске», – резюмировал Тефтелев.