Водолазы-спасатели сдали экзамен на «отлично» на карьере Изумрудный в Челябинске

Ежегодно водолазная квалификационная комиссия ГУ «ПСС ЧО» организует практический этап проверки навыков водолазов-спасателей. Это мероприятие необходимо для того, чтобы проверить надёжность снаряжений и готовность личного состава к весеннему сезону. «В рамках проведения экзамена, где водолазы подтверждают свою квалификацию, есть два этапа. Сначала проверяют их теоретические знания по билетам, а затем спасатели выполняют практическую часть – погружение в различных видах водолазного снаряжения», - поясняет водолазный специалист, спасатель 1-го класса поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Якуба. Тренировка проходила с использованием водолазного снаряжения вентилируемого типа, а также с открытой схемой дыхания. Основная задача состояла в правильной организации работы водолазной станции, подготовки майны, самого погружения водолаза и выхода из воды.

Экзамен проводят в самом начале весны, потому что это время является наиболее сложным для проведения спасательных работ. Водолаз, зайдя в воду, чувствует себя не так, как летом, когда он может всплыть в любом месте. Здесь же нужно чувствовать, что пространство ограничено толщей льда. Температура воды колеблется от 2 до 4 градусов тепла. Однако спасателя от холода защищает водолазный костюм сухого типа, который обеспечивает максимальную теплозащиту.

К практическим занятиям было привлечено уникальное оборудование для проведения и обеспечения водолазных спусков – мобильная водолазная станция на базе автомобиля КАМАЗ. Станция в такой комплектации - единственная в регионе и включает в себя самое современное водолазное снаряжение: воздушную станцию для непрерывной подачи воздуха в течение 6 часов, барокамеру, вентилируемое водолазное снаряжение и другое оборудование, необходимое для работ на глубине.

Сегодня все водолазы подтвердили свою квалификацию и право проводить водолазные работы в течение последующего года.