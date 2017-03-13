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Уровень безработицы в Верхнем Уфалее может достичь 14% после ликвидации Уфалейникеля

 
Уровень безработицы в Верхнем Уфалее может достичь 14% после ликвидации Уфалейникеля

13/03/2017 - 15:47 Уровень официально зарегистрированной безработицы в Верхнем Уфалее (Челябинская область) к июлю 2017 года по прогнозам может вырасти в 3,2 раза и составить 14% в связи с ликвидацией градообразующего предприятия ОАО «Уфалейникель». Губернатор Борис Дубровский поручил главному управления по труду и занятости населения области провести комплексную оценку состояния дел на рынке труда и принять все необходимые меры.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, на сегодня уровень безработицы в Верхнем Уфалее составляет 4,3%, что в 2,4 раза превышает аналогичный среднеобластной показатель.

В марте Уфалейникель уведомило службу занятости о ликвидации предприятия и сокращении в июне-июле практически всех работников (в штате порядка 2,2 тысячи человек). На сегодня в простое уже находится от 705 до 730 сотрудников завода. По прогнозам, в июне на учет в качестве безработных могут встать 1 тысяча 588 человек. И тогда уровень безработицы достигнет 14%. Еще 402 работника-пенсионера уйдут на заслуженный отдых (они хоть и останутся без работы, но по закону, не имеют право на получение пособия по безработице). На предприятии планируется оставить порядка 204 человек, в том числе для проведения работ по консервации и обеспечению работы котельной.

По словам Владислава Смирнова, в настоящий момент на Уфалейникеле служба занятости открыла консультативный пункт, где сотрудники завода могут получить информацию правового характера, познакомиться с действующим банком вакансий, в том числе и с вакантными рабочими местами в других городах и районах.

Как уже сообщало агентство, региональное минэкономразвития направило заявку на получение Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития(ТОСЭР). Это позволит создать более одной тысячи новых рабочих мест в городе. 

Любовь Юрина
 
 

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