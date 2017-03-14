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Начальник управления транспорта Челябинска Болотов решил составить конкуренцию своему бывшему шефу Жилину

 

14/03/2017 - 11:40 Начальник управления транспорта администрации Челябинска 36-летний Роман Болотов подал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Златоустовского городского округа.

Роман Болотов в 2012 году пришел на работу в мэрию Златоуста, сначала трудился в должности заместителя по экономическим вопросам, через два года стал первым замом действующего главы города Вячеслава Жилина. Весной 2016 года уволился и переехал в Челябинск. Полномочия Жилина по посту главы заканчиваются в мае 2017 года. Пока от него не поступало документов на участие в конкурсе.

В конкурсную комиссию поступило заявление лишь еще от одного претендента - Марата Магафурова.

Заявления от желающих занять пост градоначальника будут приниматься по 16 марта.

Третьего мая состоится предварительное заседание конкурсной комиссии. Конкурс намечен на 12 мая. На этом заседании комиссия выслушает программы претендентов на пост главы и рекомендует не менее двух кандидатур Собранию депутатов для избрания на должность главы. Депутаты утвердят нового мэра на заседании 18 мая.

Справка.

Роман Болотов родился 16 декабря 1980 года в ст. Ассиновская Сунженского района Чеченской республики. В 2003 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

С 2002 по 2003 год работал завотделом по работе с молодежью златоустовского Дома культуры железнодорожников.

С 2003 по 2004 - специалист I категории главного управления экономического развития и торговли Челябинской области.

С 2004 года был заместителем директора по инвестиционной политике ООО «Шишимский мрамор», а в 2006 году назначен на пост генерального директора.

В 2008 году назначен заместителем главы Кусинского района по социальным вопросам, затем стал первым замом.

С 2012 по 2014 годы работал заместителем главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам, с 2014 по 2016 годы – первым замом главы.

В апреле 2016 года назначен заместителем главы Центрального района города Челябинска.

С 26 сентября 2016 года – начальник Управления транспорта Администрации города Челябинска.

Любовь Юрина
 
 

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