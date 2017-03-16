СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Юревича
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16/03/2017 - 20:20 СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Как сообщает сайт СК, четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.
Как известно, в данный момент Юревич находится на лечении в Израиле.