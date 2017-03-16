 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака, туман, дым
-7 °C
  • Рваные облака, туман, дым
  • Ветер: ЮЮЗ, 5 м/с
  • Давление: 773 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 93 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Юревича
СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Юревича
«Стройкомплект» снова проиграл: в Челябинске должны снести крупный строительный завод
«Стройкомплект» снова проиграл: в Челябинске должны снести крупный строительный завод
У «Платоновны» старикам всегда рады
У «Платоновны» старикам всегда рады
Фильтры, мойки, пушки, пылесосы и трамваи: как власть, ученые и общественники предлагают бороться со смогом в Челябинске
Фильтры, мойки, пушки, пылесосы и трамваи: как власть, ученые и общественники предлагают бороться со смогом в Челябинске
 

СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Юревича

 

16/03/2017 - 20:20 СК РФ возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как  сообщает сайт СК, четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Как известно, в данный момент Юревич находится на лечении в Израиле.


 
 

Главное

Универсальный рельсобалочный стан признан «Лучшим проектом по импортозамещению» конкурса РСПП
Универсальный рельсобалочный стан ЧМК признан «Лучшим проектом по импортозамещению» конкурса РСПП
В Челябинске «кислотный маньяк» приговорен к 9 годам лишения свободы, его подельники – к 8 и 2 годам
В Челябинске «кислотный маньяк» приговорен к 9 годам лишения свободы, его подельники – к 8 и 2 годам
Бороться с незаконными вырубками леса в Челябинской области помогут беспилотники и снимки из космоса
Бороться с незаконными вырубками леса в Челябинской области помогут беспилотники и снимки из космоса
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам активизировать работу по сносу расселенных аварийных домов.
В Челябинской области главам поручено до первого сентября снести все расселенные аварийные дома
«Все, что не аварийное, – благоустроенное»: глава южноуральского СКР озвучил проблемы с выделением жилья в Челябинской области
«Все, что не аварийное, – благоустроенное»: глава южноуральского СКР озвучил проблемы с выделением жилья в Челябинской области
Уголовное дело экс-главы Копейска Вячеслава Истомина может поступит в суд в середине весны
Уголовное дело экс-главы Копейска Вячеслава Истомина может поступить в суд в середине весны
В Челябинской области разыскивают двухметрового преступника
В Челябинской области разыскивают двухметрового преступника
За руль пьяным не садись: ГИБДД приступает к массовым проверкам на дорогах
За руль пьяным не садись: ГИБДД приступает к массовым проверкам на дорогах
В Челябинской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
В Челябинской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
В Уйском районе сгорела животноводческая ферма
В Уйском районе сгорела животноводческая ферма
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Здоровье
Грипп
Служба занятости
Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования