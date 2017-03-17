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«Подписываюсь, потому что достало!»: челябинцы создали петицию за «дорожную контрреволюцию»

 

17/03/2017 - 12:58 Петицию за «дорожную контрреволюцию» за два дня подписали свыше 150 челябинцев, не согласных с политикой города по созданию комфортных условий для автомобилистов в ущерб остальным горожанам. Жители требуют восстановить утраченную пешеходную инфраструктуру и сделать больше «зеленых» разделительных полос.

Петиция адресована к главе Челябинска Евгению Тефтелеву. В тексте говорится, что в 2013 году из-за «дорожной революции» произошло смещение приоритетов, вследствие чего «город выдавливает людей с улиц»: расширение проезжей части происходит за счет тротуаров и пешеходной инфраструктуры, приоритет автотранспорта привел к банкротству муниципальных транспортных предприятий, усугубилась экологическая обстановка, на бывших «зеленых» разделительных полосах складируется снег, на большинстве дорог нет «островков безопасности», а также ликвидировано много пешеходных переходов. Также автор отмечает, что стимулирование к покупке личного автотранспорта привело к появлению большого количества «авто-хамов», которые не уважают пешеходов и жителей домов, паркуя автомобили на газонах, тротуарах и детских площадках.

Создатели петиции требуют вернуть улицам Челябинска нормальный вид: заняться строительством тротуаров и других элементов пешеходной инфраструктуры, на нерегулируемых пешеходных переходах установить светофоры с кнопкой, увеличить высадку деревьев и кустарников у дорог, а также создать комфортные условия для развития крупногабаритного общественного транспорта и удобных остановочных комплексов.

На данный момент петицию подписали 154 человека.

«Согласна с каждым пунктом, - пишет жительница города Елена Арсентьева. - Добавлю, что обустройство города (как минимум в центре) враждебно к семьям с младенцами и инвалидам-колясочникам. С коляской дорогу в районе площади Революции не перейти - там подземные переходы без пандусов или с чисто декоративными пандусами. Ну и плюс - шум и загазованность, отсутствие зелени. Город сейчас отвратителен, он не для людей».

«Гостил у вас в Челябинске, много машин и мало общественных пространств, слишком много "железного мусора" в центре города!», - пишет Ринат Кучумов из Екатеринбурга.

«Давно пора менять городскую среду. Ни пешеходам, ни велосипедистам в Челябинске делать нечего, - пишет челябинец Николай Памфилов. - Общественный транспорт мёртв, и убили его не пассажиры или их отсутствие, а целенаправленное и злостное игнорирование этой проблемы. Новых трамвайных путей не было уже четверть века, а те, что есть, используются неэффективно. До новых районов с высокой плотностью застройки ходят в лучшем случае маршрутные такси. Общественный транспорт по цене маршрутного такси - это грабёж, не удивительно, что ездят только социальная группа граждан — никто в здравом уме не будет трястись лишнюю треть часа для того, чтобы потом всё равно пришлось пересаживаться. В городе отсутствуют велодорожки (мы сейчас не говорим о тех полутора, которые никуда не ведут). Ладно, их нет, так на велосипеде не проехать ни по тротуару (во-первых, это запрещено ПДД, а во-вторых, это местами физически невозможно — нет пандусов и плавно нисходящего с тротуара на проезжую часть бордюра, а где-то вообще нет пешеходной зоны), ни по проезжей части (то, что осталось от ливневки, превращается в зияющие дыры в бездну, которых и так полно, а паркующиеся в три ряда автомобилисты на той же улице Труда делают её смертельно опасной)».

В комментариях к петиции пользователи также сравнивают Челябинск с Марсом, где люди «передвигаются от здания к зданию в капсулах». Многие из жителей пишут, что любят ходить пешком и ездить на велосипеде, хотя и имеют автомобиль.

«Я подписываюсь для того, чтобы наш город стал более чистым и удобным городом для жизни людей, - пишет Наталья Калинкина. - Я живу в Ленинском районе, это, на мой взгляд, самый неблагополучный район в смысле экологии. Нет ни одного парка, даже сквера. Я люблю, и хотела бы ездить по городу на велосипеде, но, к сожалению, такой возможности у нас в районе нет, да и в городе очень мало».

Горожане добавляют, что передвигаться по городу пешком не только трудно, но и неприятно из-за грязи, пыли и сугробов. Многие отмечают, что любят свой город, и подписываются, потому что хотят сделать его лучше. «Я подписываюсь, потому что... достало», - резюмирует мысли земляков Павел Иванов.

Оксана Фаздалова
 
 

Подписываюсь,потому что уже

Гость 17/03/2017 - 15:14.

Подписываюсь,потому что уже нет сил терпеть такое состояние дворовых территорий. куда подевались все дворники и вообще мне кажется, что этой профессии не существует у нас в городе с тех пор как пришли новые власти из г. Магнитогорска.

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