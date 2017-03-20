Санитарная уборка в Челябинске стартует в апреле

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20/03/2017 - 12:04 С начала апреля в Челябинске начнутся субботники, сообщил в понедельник, 20 марта, глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии. Распоряжение об этом будет подписано в ближайшие два дня.

В этом году мэр пообещал больше внимания уделить вывозу черных мусорных мешков с улиц города. «Убираем мы достаточно хорошо, а вот процесс вывоза обычно затягивается», - уточнил он. К работе подключится ряд структур, особый упор сделают на районное звено и управляющие кампании. Традиционно в субботниках примут участие бюджетные организации.

Также Евгений Тефтелев добавил, что со следующей недели в городе начнут работать пылесосы, когда температура воздуха уйдет в плюс. По словам генподрядчика по уборке и ремонту дорожного полотна, гендиректора ЗАО «Южуралмост» Евгения Луганского, в конце прошлой недели пылесосы в качестве эксперимента вышли на «гостевой маршрут» однако попытка провалилась: чтобы провести уборку качественно, необходимо предварительно увлажнить пыль, а в условиях минусовой температуры влажная поверхность подмерзает.

Отметим, Евгений Тефтелев уточнил, что на субботники будут заложены деньги как городского, так и районных бюджетов.

Оксана Фаздалова
 
 

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