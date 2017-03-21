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«Мусор тут не сжигают»: экологи побывали на кременкульском мусороперерабатывающем предприятии

 
«Мусор тут не сжигают»: экологи побывали на кременкульском мусороперерабатывающем предприятии

21/03/2017 - 14:21 Челябинские общественники приехали с проверкой на предприятие по переработке мусора в Кременкуле (Челябинская область), на которое накануне жаловались местные жители. По словам директора БЭФ «Моя планета» Виталия Безрукова, предприятие является всего лишь сортировочной станцией и мусор там не сжигают.

Прямой эфир с предприятия общественник опубликовал на своей страничке в Facebook. Ранее местные жители жаловались на чёрный дым с небольшого «мусорного» предприятия, предполагая, что там сжигают разные виды мусора, нанося таким образом существенный вред экологии. Виталий Безруков, побывавший в здании предприятия, рассказал, что дым образуется от работы системы отопления.

Со следующего месяца там цех подведут к газу, и проблема с дымом от сжигания дров решится, сообщил Безруков.

Оксана Фаздалова
 
 

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