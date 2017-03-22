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Качество воды в Челябинской области ниже, чем в среднем в России: в числе аутсайдеров Касли, Троицк и Южноуральск

 
Качество воды в Челябинской области ниже, чем в среднем в России: в числе аутсайдеров Касли, Троицк и Южноуральск

22/03/2017 - 14:33 В управлении Роспотребнадзором по Челябинской области бьют тревогу: в регионе три территории являются неблагополучными по качеству воды. Ситуацию по полочкам разложила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Галина Романова на заседании комитета по строительству Заксобрания области в среду, 22 марта.

«Показатели по Челябинской области, в том числе санитарно-химические, хуже, чем в среднем по России, - рассказала специалист. - Примерно третья часть территории у нас не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям: Златоуст, Карабаш, Южноуральск, Увельский, Каслинский, Троицкий, Красноармейский, Агаповский, Нязепетровский и другие районы. По микробиологическим - опять третья часть территории».

Медленное ухудшение качества воды Галина Романова объяснила несовершенством технологий по очистке. По показателям в 2015-2016 годах в числе неблагополучных территорий по качеству воды остаются Касли, Троицк и Южноуральск.

Особо актуальна ситуация с Троицком, уточнила специалист, где существует проблема со стоками в реку Уй отходов с Учалинского ГОКа (Башкирия). ПДК по марганцу в водном источнике превышена в три раза. При этом повлиять на предприятие из соседней республики в управлении никак не могут.

Председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Владимир Ушаков предложил создать пост по контролю за качеством воды на границе Челябинской области и Башкортостана. Для проработки этого вопроса создадут рабочую группу совместно со специалистами миниэкологии.

В Южноуральске, по словам Галины Романовой, проблему создает ГРЭС, которая сбрасывает термальные воды в границах водозабора Южноуральского водохранилища.

Что касается Каслей – там достаточное долгое врем не решается проблема реконструкции очистных сооружений, несмотря на предписания надзорных органов.

Добавим, по данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2016 году питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, было обеспечено 94,05% населения региона. В области эксплуатируется 813 систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 60 водопроводов из поверхностных и подземных источников не соответствовали санитарным нормам и правилам (7,4%), 29 водопроводов из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений (3,6%) и 10 – из-за отсутствия обеззараживающих установок (1,2%).

Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети (водопроводы и распределительная сеть) по санитарно-химическим показателям составила 17,3% (в 2015 году – 20%), по микробиологическим показателям 4,7% (в 2015 году – 5,3%).

Оксана Фаздалова
 
 
 

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