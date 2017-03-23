 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака, туман, дым
-9 °C
  • Рассеянные облака, туман, дым
  • Ветер: Безветрие
  • Давление: 764 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 85 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Дорожный вопрос испортил людей: эксперты рассказали о планах на строительство дорог в 2017 году
Дорожный вопрос испортил людей: эксперты рассказали о планах на строительство дорог в 2017 году
В Челябинске управляющие компании-«пустышки» пытаются одурачить жителей
В Челябинске управляющие компании-«пустышки» пытаются одурачить жителей
Павлова: Нужно принимать экстренные меры – число детских суицидов выросло в разы
Павлова: Нужно принимать экстренные меры – число детских суицидов выросло в разы
Светлана Князева – Олегу Климову: Томинский ГОК приведет к экологической катастрофе
Светлана Князева: Томинский ГОК приведет к экологической катастрофе
 

Павлова: Нужно принимать экстренные меры – число детских суицидов выросло в разы

 
Павлова: Нужно принимать экстренные меры – число детских суицидов выросло в разы

23/03/2017 - 15:30 В Челябинской области существенно выросло число подростковых суицидов в 2016 году. В текущем году негативная тенденция продолжается.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 27 подростков, в 2015 году этот показатель был почти в четыре раза меньше – семь случаев. С начала 2017 года (за неполных три месяца) уже зарегистрировано по разным данным от 6 до 8 случаев суицида

Омбудсмен уверена, что необходимо принимать экстренные меры. По словам Маргариты Павловой, мнения экспертов и психологов, знакомых с ситуацией в регионе, сводится к тому, что за случаями подростковых суицидов стоят определенные люди, которые на детях отрабатывают определенную технологию. «Есть признаки, по которым можно увидеть, в какую игру подросток вовлечен», - отметила омбудсмен. Так, «Синие киты» сподвигают детей на совершение публичных противоправных действий.

В Челябинской области еще в 2015 году губернатор Борис Дубровский распорядился проводить уроки медиабезопасности в школах. По словам Маргариты Павловой, родители и педагоги часто недооценивают риски, которые есть на сегодня в Интернете. А психологов, которые могли бы профессионально помочь детям, в школах практически искоренили. Необходимо принимать экстренные меры для исправления ситуации, в частности, нужно активизировать работу по предотвращению суицидальных настроений среди школьников.

В регионе активисты Челябинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» намерены проводить интернет-мониторинг на выявление групп смерти, в которых состоят челябинские подростки.

В ходе первого поведенного мониторинга выявлено семь школьников, состоящих в группах смерти и уже играющих в «Море китов», сообщили в МГЕР.

Все полученные данные будут доводиться до сведения учебных заведений, где учатся школьники, и передаваться в прокуратуру.

Кроме того, молодогвардейцы планируют проводить работу по профилактике распространения противоправного контента, склоняющего к суициду.

Любовь Юрина
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп
Служба занятости
Бюджет
Арест Николая Сандакова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования