Силовики пришли к Карликанову

С чем связаны выемка – в органах не уточняют. Стоит отметить, что с бизнесом Карликовых связан целый ряд скандалов. Летом на замдиректора ЧелСИ возбудили дело по строительству домов в поселке Чурилово.

Управление федеральной службы судебных приставов Челябинской области возбудило 24 исполнительных производства в отношении предприятий, принадлежащих вице-спикеру регионального Законодательного собрания Юрию Карликанову. Как сообщает официальный сайт регионального УФССП, общая сумма задолженности бизнесмена-депутата превышает 31 миллион рублей.

В 2014 года на «ЧелСИ» введена процедура банкротства. Два года назад организация была переименована в «Стройкомплект», сейчас она находится в процедуре конкурсного производства. Еще одна ООО «ПКО ЧелСИ» была создана после проблем с первой через оффшор на Сейшельских островах.

На активы вице-спикера Заксобрания поступали многочисленные жалобы. В том числе и на якобы не существующий (но работающий 11 лет) завод по производству строительных смесей, который суд обязал снести за свой счёт.

Также субподрядчики обвиняли «ЧелСИ» в мошенничестве: по их мнению, организация нанимала их по госконтрактам на строительство дорог, а потом «кидала» на деньги, заявляя, что дороги сделаны не качественно, и потому денег субподрядчики не получат. Одновременно фирма отчитывалась о ремонте дорог перед министерством дорожного строительства и получала сумму по контракту в полном объеме. Спустя некоторое время выяснилось, что фирма находится в предбанкротном состоянии, накопила многомиллионные долги по налогам и платам в ПФР.

В конце мая 2016 года следственное управление следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило два уголовных дела в отношении предприятий, принадлежащих Юрию Карликанову: ООО «Завод тротуарной плитки «ЧелСИ» и ООО «Производственно-коммерческое объединение «ЧелСИ», которые с 2012 года задолжали более 5,2 миллиона рублей в виде налоговых отчислений.