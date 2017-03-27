С понедельника цена проезда повысилась на 11 маршрутах Челябинска. Впереди новое повышение

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ООО «Сервис-Транс», с 27 марта увеличена цена поездки в маршрутных такси перевозчика на маршрутах номер 10, 19, 39, 53, 54, 68, 72, 86, 91, 104, 172.

Как пояснили агентству в компании, изменение цены связано с повышением стоимости солярки, расходных материалов, запчастей. В течение наступившей недели стоимость проезда вырастет и на маршрутах ряда других перевозчиков.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления транспорта администрации города Валентина Богомазова, согласно федеральному закону №220 предприниматели, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, имеют право самостоятельно изменять цену проезда (повышать или снижать). При этом они не обязаны уведомлять о своих решениях администрацию города. И в данном случае у мэрии нет никакого рычага воздействия на перевозчика.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении антимонопольной службы по Челябинской области, пока УФАС не планирует проведение проверки по факту повышения стоимости проезда на ряде маршрутов в Челябинске. Хотя в Магнитогорске УФАС проверяла законность действий перевозчиков по увеличению цены проезда в маршрутных такси.

Ряд экспертов утверждает, что челябинцы могут игнорировать тех перевозчиков, которые повысили цены за проезд и выбирать дублирующие маршруты, где пока сохранилась прежняя стоимость. И тогда предприниматели, потеряв клиентов, вынуждены будут снизить цену. Но что-то мало верится в такой вариант развития событий. Скорее всего, другие перевозчики подтянут свои тарифы вслед за «первопроходцами».