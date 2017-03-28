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Челябинку, упавшую с моста на автомобиле, выписали из больницы

 
Челябинку, упавшую с моста на автомобиле, выписали из больницы

28/03/2017 - 13:27 Жительницу Челябинска, которая шестого марта упала в автомобиле с моста, выписали из больницы домой на долечивание.

Напомним, 6 марта в полдень вылетел с моста на автодорогу «Меридиан» автомобиль «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Машина пролетела две ветки железнодорожных путей, пробила ограждение и упала на трамвайные пути на улице Труда. Женщина с многочисленными травмами поступила в горбольницу №8, где ее прооперировали. Девушка долгое время провела в реанимации без сознания, на аппарате ИВЛ.

Но 27 марта врачи выписали челябинку. «Всем привет! Огромное спасибо за поддержку! Сегодня меня выписали! Сказали, лежи дома месяц», - пишет пострадавшая на своей страницы в соцсетях.

Олеся Денисова
 
 
 

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