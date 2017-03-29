 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Пасмурно, heavy snow showers
0 °C
  • Пасмурно, heavy snow showers
  • Ветер: ЗЮЗ, 4 м/с
  • Давление: 736 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 100 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»
Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»
Юревич, Вороненков и другие: почему крупных российских депутатов привлекают к «уголовке» после сложения полномочий?
Юревич, Вороненков и другие: почему крупных российских депутатов привлекают к «уголовке» после сложения полномочий?
Силовики пришли к Карликанову
Силовики пришли к Карликанову
Светлана Князева – Олегу Климову: Томинский ГОК приведет к экологической катастрофе
Светлана Князева: Томинский ГОК приведет к экологической катастрофе
 

Челябинцы смогут повлиять на уровень зарплат руководителей в госучреждениях соцсферы

 
Челябинцы смогут повлиять на уровень зарплат руководителей в госучреждениях соцсферы

29/03/2017 - 13:43 До конца 2017 года в Челябинской области будет проведена полная независимая оценка качества оказания услуг населению в учреждениях социальной сферы и многофункциональных центрах. Результаты оценки будут влиять на уровень зарплаты руководителей учреждений соцсферы.

Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. О промежуточных результатах исполнения поручения докладывала сегодня, 29 марта, министр социальных отношения области Татьяна Никитина на заседании правительства региона.

«В настоящее время охват независимой оценкой составил: в социальной защите и в здравоохранении – 54%, в образовании – 52%, в культуре – 41%, физической культуре и спорте – 100%», - уточнила Татьяна Никитина.

Министр напомнила, что южноуральцы могут оценить качество услуг на официальных сайтах учреждений. Оценивается открытость информации госучреждений, комфортность условий предоставления услуг, время ожидания, вежливость и компетентность специалистов, удовлетворенность населения качеством оказания услуг.

В 2016 году 460 тысяч южноуральцев оценили полученные ими госуслуги, При этом средняя оценка деятельности составила 4,73 балла (по пятибалльной шкале).

Параллельно в городах и районах области ведется работа по оценке работы многофункциональных центров и единого портала МФЦ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил выполнить поставленную задачу в срок и до конца 2017 года получить 100% независимую оценку граждан и общественных организаций по работе государственных учреждений соцсферы.

«В течение 2017 года предстоит принятие управленческих решений по стимулированию организаций, занявших высшие места в региональных рейтингах, а также имеющих наихудшие показатели в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта», — пояснила Татьяна Никитина.

Любовь Юрина
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп
Служба занятости
Бюджет
Арест Николая Сандакова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования