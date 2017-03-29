Челябинцы смогут повлиять на уровень зарплат руководителей в госучреждениях соцсферы

29/03/2017 - 13:43 До конца 2017 года в Челябинской области будет проведена полная независимая оценка качества оказания услуг населению в учреждениях социальной сферы и многофункциональных центрах. Результаты оценки будут влиять на уровень зарплаты руководителей учреждений соцсферы.

Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. О промежуточных результатах исполнения поручения докладывала сегодня, 29 марта, министр социальных отношения области Татьяна Никитина на заседании правительства региона.

«В настоящее время охват независимой оценкой составил: в социальной защите и в здравоохранении – 54%, в образовании – 52%, в культуре – 41%, физической культуре и спорте – 100%», - уточнила Татьяна Никитина.

Министр напомнила, что южноуральцы могут оценить качество услуг на официальных сайтах учреждений. Оценивается открытость информации госучреждений, комфортность условий предоставления услуг, время ожидания, вежливость и компетентность специалистов, удовлетворенность населения качеством оказания услуг.

В 2016 году 460 тысяч южноуральцев оценили полученные ими госуслуги, При этом средняя оценка деятельности составила 4,73 балла (по пятибалльной шкале).

Параллельно в городах и районах области ведется работа по оценке работы многофункциональных центров и единого портала МФЦ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил выполнить поставленную задачу в срок и до конца 2017 года получить 100% независимую оценку граждан и общественных организаций по работе государственных учреждений соцсферы.

«В течение 2017 года предстоит принятие управленческих решений по стимулированию организаций, занявших высшие места в региональных рейтингах, а также имеющих наихудшие показатели в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта», — пояснила Татьяна Никитина.