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В одном из магазинов Челябинска изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя

 
В одном из магазинов Челябинска изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя

29/03/2017 - 10:00 В одном из магазинов Челябинска сотрудники полиции изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя. Продажу контрафактной алкогольной продукции осуществлял индивидуальный предприниматель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, алкоголь изъят на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Вся продукция направлена в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.


 
 
 

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