В одном из магазинов Челябинска изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя
29/03/2017 - 10:00 В одном из магазинов Челябинска сотрудники полиции изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя. Продажу контрафактной алкогольной продукции осуществлял индивидуальный предприниматель.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, алкоголь изъят на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Вся продукция направлена в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.