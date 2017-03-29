В одном из магазинов Челябинска изъяли 105 бутылок контрафактного алкоголя

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, алкоголь изъят на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Вся продукция направлена в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.