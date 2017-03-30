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Чернятьев: Мы не зоопарк, мы «козлами отпущения» не занимаемся

 
Чернятьев: Мы не зоопарк, мы «козлами отпущения» не занимаемся

30/03/2017 - 17:53 Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова прямо на заседании регионального парламента объявила об имеющихся у нее претензиях к следственному управлению и, воспользовавшись случаем, напросилась на прием к руководителю СУ СК РФ региона Денису Чернятьеву.

Сегодня, 30 марта, на заседании ЗСО Денис Чернятьев отчитывался перед депутатами об итогах работы управления за предыдущий год. Сразу после доклада к нему обратилась депутат из Златоуста Ольга Мухометьярова и заявила, что у нее есть претензии к работе одного из отделов следственного управления. Речь идет о расследовании уголовного дела, по которому депутат, по ее мнению, должна была  быть опрошена как свидетель, но следователи выбрали для допроса «козла отпущения», который к этому не имеет никакого отношения. Судя по всему, речь идет о начальнике комитета по управлению имуществом (двое предыдущих руководителей под следствием). «Я хочу честности, справедливости и исполнения законов своей страны», - заявила депутат. По словам Ольги Мухометьяровой, она неоднократно сама и через помощника пыталась записаться на прием к главе следственного управления, но им этого не удавалось сделать.

Денис Чернятьев, выслушав эмоциональную речь парламентария, заявил, что рад, что в Заксобрании работают такие люди: «Эмоции двигают миром». А потом, чтобы расставить все точки над «i» добавил, что депутату было назначено время для аудиенции, но она не пришла. И затем разъяснил парламентарию: «Следственные органы – не зоопарк. Мы «козлами отпущения», и другими козлами, не занимаемся».

Спикер Владимир Мякуш решил вступиться за главу следственного управления и заодно дать совет коллеге: «Денис Николаевич очень контактный человек и с ним спокойно можно договориться о встрече. И для этих целей не надо пользоваться трибуной Законодательного собрания».

В итоге Денис Чернятьев пообещал Ольге Мухометьяровой, что обязательно с ней встретится и выслушает все ее претензии и пожелания.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», бывший руководитель комитета по управлению имуществом администрации Златоуста Андрей Крючко обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2014 году администрацией Златоустовского городского округа на территории города коммерческой организации был предоставлен в аренду земельный участок площадью 2000 квадратных метров для организации отдыха населения. В 2016 году Крючко издал распоряжение о продаже этого участка коммерческой организации, изменив вид разрешенного использования - «для строительства объектов для организации отдыха населения», чем причинил ущерб муниципалитету в сумме более 588 тысяч рублей. 

Еще один бывший начальник КУиЗО Златоуста Андрей Чесноков был признан виновным (приговор Златоустовского суда от 1 марта 2016 года) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УПК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества).

В январе 2015 года он подписал с ООО «Златметаллкомплект плюс» договор купли-продажи 6,2 тысячи квадратных метров земли в центре города якобы для проведения благоустройства. Фирма заплатила за участок, относящийся к территориям общего пользования и не подлежащий продаже, 5 копеек. Однако никаких работ по благоустройству там не проводилось – фактически он использовался для эксплуатации торгового комплекса.


 
 
 

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