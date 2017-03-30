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Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»

 
Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»

30/03/2017 - 11:00 Челябинская студентка ЮУрГУ Анна Хлызова поборется за титул «Мисс Россия – 2017». 19-летняя девушка оказалась среди претенденток на корону в престижном конкурсе.

«Вот он, долгожданный, радостный и волнительный момент!Я с огромной радостью сообщаю вам, что с сегодняшнего дня являюсь частью большого и значимого для меня события «Мисс Россия-2017», где я с гордостью представляю мой родной город - Челябинск!», - написала девушка на своей странице в соцсети.

Отметим, что в этом году у конкурса юбилей – он проводится в 25-й раз. 22 марта в Москве состоялся сбор конкурсанток, которые будут бороться за звание «Мисс Россия-2017». География городов, которые представят конкурсантки, широка. В этом году за титул поборются девушки даже из Удмуртии, Башкортостана, Якутии, Чувашии, Бурятии, Калмыкии и Татарстана.

«Мисс Россия» — самый известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно победительница «Мисс Россия-2017» получит эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», - сообщается на сайте конкурса.

Зрительское голосование стартует первого апреля. Челябинка представлена под номером 50.

Ксения Хлопина

Фото

Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»
Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»
Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»
 
 
 

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