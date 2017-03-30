Студентка ЮУрГУ может стать новой «Мисс Россия»

«Вот он, долгожданный, радостный и волнительный момент!Я с огромной радостью сообщаю вам, что с сегодняшнего дня являюсь частью большого и значимого для меня события «Мисс Россия-2017», где я с гордостью представляю мой родной город - Челябинск!», - написала девушка на своей странице в соцсети.

Отметим, что в этом году у конкурса юбилей – он проводится в 25-й раз. 22 марта в Москве состоялся сбор конкурсанток, которые будут бороться за звание «Мисс Россия-2017». География городов, которые представят конкурсантки, широка. В этом году за титул поборются девушки даже из Удмуртии, Башкортостана, Якутии, Чувашии, Бурятии, Калмыкии и Татарстана.

«Мисс Россия» — самый известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно победительница «Мисс Россия-2017» получит эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», - сообщается на сайте конкурса.

Зрительское голосование стартует первого апреля. Челябинка представлена под номером 50.