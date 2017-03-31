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Федечкин: Выявление УФАС сговоров на аукционах управления делами губернатора позволяет избежать неэффективного использования средств

 
Федечкин: Выявление УФАС сговоров на аукционах управления делами губернатора позволяет избежать неэффективного использования средств

31/03/2017 - 14:23 Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выявило сговор трех недобросовестных компаний на аукционе управления делами губернатора и правительства региона по оказанию услуг по проведению технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей Toyota и Lexus. Но претензий к работе губернаторского управления п организации торгов у УФАС нет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФАС, на участие в аукционе заявились пять фирм: ООО «Эра», ООО Строительная компания «Магма»,  ООО «Тотачи-Сервис», ООО «Сейхо Моторс Сервис Ист» (официальный дилер Toyota и Lexus) и ООО «Уральский технический центр» (специализируются на их ремонте). Первоначальная сума контракта пять миллионов рублей. По мнению антимонопольщиков, первые две компании использовали антиконкурентную стратегию на торгах,  чтобы дать возможность победить  третьей и получить контракт по наиболее выгодной цене. Для этого  «Эра» и «Магма» после поступившего предложения ООО «Тотачи-Сервис» (минус 29,5% от начальной цены контракта) стали планомерно предлагать меньшую цену (снизив ее на 58,5%). При этом они заранее знали, что ничем не рискуют и не будут исполнять контракт, так как их заявки не соответствуют требованиям, будут отклонены и тогда победителем будет признано ООО «Тотачи-Сервис». В итоге «Уральский технический центр» и «Сейхо Моторс Сервис Ист» отказались от борьбы и контракт был заключен с ООО «Тотачи-Сервис».

УФАС выяснило, что «Эра» и «Магма» участвовали в торгах с одного IP-адреса и в заявках у них совпадает номер контактного телефона. Кроме того, их основная деятельность не связана с ремонтом автомобилей.

Челябинское УФАС России признало три компании «Эра», «Магма» и «Тотачи-Сервис» нарушившими требования закона о защите конкуренции. Им  грозит штраф от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов – от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. При этом к самому управлению делами губернатора у антимонопольной службы нет никаких претензий.

«Чтобы не сложилось ложного впечатления, хочу подчеркнуть, что претензий к Управлению делами губернатора по организации и проведению конкурсных процедур у ФАС нет, они выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства в этой сфере», - прокомментировал агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Он отметил заинтересованность региональных властей в  эффективном контроле закупочной деятельности и важность работы челябинского УФАС России по выявлению сговора недобросовестных участников на аукционах. «Выявление сговоров позволяет избежать не эффективного использования бюджетных средств», - подчеркнул Дмитрий Федечкин.

Любовь Юрина
 
 

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