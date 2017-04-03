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Предварительной причиной смерти девочки в Коркино стало переохлаждение

 
Предварительной причиной смерти девочки в Коркино стало переохлаждение

03/04/2017 - 16:17 Предварительной причиной смерти 12-летней девочки в Коркино (Челябинской области) стало переохлаждение. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в следственном отделе СК РФ по Коркино.

Напомним, девочка ушла из дома 1 апреля и больше не вернулась. Родители попытались вечером ее искать, но не нашли, заявлять в полицию не стали. Но 2 апреля девочка была найдена мертвой в одном из дворов города по улице Карла Маркса. Девочка была без верхней одежды. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не было. По предварительным данным, девочка в присутствии подруги вдыхала газ из газового баллончика.

Как рассказали агентству следователи, точная причина смерти будет известна после того, как образцы органов и тканей исследуют в Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Возможно, экспертиза покажет отравление газом.

Следователи опросили подругу погибшей, которая была с ней. Она заявляет, что ушла домой в 16 часов 1 апреля и больше девочку не видела.

Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Олеся Денисова
 
 
 

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