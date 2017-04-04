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Экологи и общественники высказались за создание «зеленого пояса» Челябинска

 

04/04/2017 - 20:43 Создание «зеленого пояса» Челябинска – эта тема обсуждалась сегодня, 4 апреля, за круглым столом, организованным Общественной палатой Челябинской области. В мероприятии приняли участие представители минэкологии, минимущества и природных ресурсов, Главного управления лесами, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Законодательного собрания, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», Челябинской городской Думы, а также представители органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

Дело в том, что в России вступил в силу закон о «зеленом поясе». Документ регламентирует создание непрерывных лесопарковых зон вокруг мегаполисов. При этом именно Общественным палатам регионов закон отводит одну из самых главных ролей. Они будут принимать предложения о внесении того или иного объекта в «зеленый пояс» и проводить общественные слушания. О том, как именно будет проходить эта процедура, и шел разговор за круглым столом.

«Пока закон о «зеленых поясах» вызывает больше вопросов, чем ответов,- высказал свое мнение председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. - Практики его реализации сегодня нет не в одном регионе. Однако в том, что такие лесопарковые зоны действительно будут полезны мегаполису, сомневаться не приходится. Нехватка свежего воздуха в больших городах – это проблема не только Южного Урала, это проблема планетарного уровня. Считаю, что «зеленый пояс» – это вполне рациональное предложение, способное отчасти решить проблему. Новый статус защитит зеленые зоны от уничтожения. Здесь будет запрещено любое капитальное строительство, а также сплошная рубка насаждений».

Каким образом должны определяться границы и площадь охраняемой зоны, как проводить общественные слушания по признанию зоны объектом охраны; кто будет предоставлять графическое сопровождение, например, карты территорий? Ответов на эти вопросы пока нет, как и нет понимания, а что же означает этот термин «зеленый пояс». Данное понятие подразумевает непрерывную сеть зеленых насаждений. В Челябинске создать такой объект непросто, так как в городе 15 разделенных участков в разных районах.

А вообще-то эти обсуждения, по большей части, теоретическая сторона вопроса. Сейчас есть и более насущные проблемы, требующие незамедлительного решения. По словам одного из экспертов Комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды Геннадия Соколова, на данный момент в Челябинске достаточно много природных объектов, представляющих опасность для жителей города. Это, к примеру, территория микрорайонае Парковый, знаменитая «Плодушка» – монастырский сад в Ленинском районе, Каштак в Металлургическом и многие другие. К сожалению, многие участки этих территорий бесхозны, здесь много больных засыхающих деревьев. В данных зонах озеленение особенно необходимо.

Вспомнить о зеленых легких города заставляет сама жизнь. В этом году гораздо чаще, чем ранее, жители Челябинска и окрестностей задыхались от выбросов и природного смога. Вероятно, поэтому впервые за 30 лет в Челябинске заговорили об инвентаризации зеленых насаждений в пределах городской черты, об озеленение города.

Также присутствующие отметили необходимость создания в Челябинске дендросада. На сегодня из всех городов области подобный сад есть только в Троицке и тот находится в плачевном состоянии. Нужен южноуральцам и питомник по сохранению редких видов.  Сейчас в городе, например, существует 164 вида древесно-кустарных пород, а в области - около 240.

Все инициативы, прозвучавшие на круглом столе, будут детально проработаны комиссией Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды. По мнению советника председателя Общественной палаты Сергея Лихачева, на создание «зеленого пояса» уйдет не один год. Однако в том, что проект будет полезен, он не сомневается.

Алиса Сынбулатова
 
 
 

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