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Четыре компании хотят взять в концессию челябинский водоканал

 

05/04/2017 - 10:25 Четыре крупные организации готовы заключить концессионное соглашение с муниципальным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска (МУП ПОВВ), сообщил агентству "Урал-пресс-информ" информированный источник.

Главным претендентом считается ГК "Росводоканал" - крупная частная компания, которая уже заключила ряд соглашений с МУПами других российских регионов. Однако, помимо неё, сотрудничество с ПОВВ также рассматривают крупнейший в России частный холдинг по водоснабжению и водоотведению "Российские коммунальные системы" (РКС), ГК "Лидер" и российско-венгерская "Уральская водная компания" (состоит из фонда "Вода Евразии" и компании "Горводоканал Будапешта"). 

В администрации утверждают, что проводят консультации со всеми претендентами, не делая ни для кого исключения. 

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", власти Челябинска объявили открытый конкурс на заключение концессионного соглашения на 25 лет в отношении некоторых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП ПОВВ. Концессионер должен будет за свой счет реконструировать и модернизировать эти объекты, а также создавать новые. Цель, в первую очередь, - улучшение качества воды. 

Предполагалось, что победителя определят уже 11 апреля, однако процедуру пришлось перенести на май из-за поправок в федеральном законодательстве, которые обязывают при заключении концессионного соглашения включать третью сторону (помимо мэрии и концессионера) в виде первого лица субъекта РФ, то есть губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Предполагается, что победитель будет определён 19 мая. До 18 мая потенциальные концессионеры могут подать заявки на участие в конкурсе. 

Кира Дюрягина
 
 

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