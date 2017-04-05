Четыре компании хотят взять в концессию челябинский водоканал

Главным претендентом считается ГК "Росводоканал" - крупная частная компания, которая уже заключила ряд соглашений с МУПами других российских регионов. Однако, помимо неё, сотрудничество с ПОВВ также рассматривают крупнейший в России частный холдинг по водоснабжению и водоотведению "Российские коммунальные системы" (РКС), ГК "Лидер" и российско-венгерская "Уральская водная компания" (состоит из фонда "Вода Евразии" и компании "Горводоканал Будапешта").

В администрации утверждают, что проводят консультации со всеми претендентами, не делая ни для кого исключения.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", власти Челябинска объявили открытый конкурс на заключение концессионного соглашения на 25 лет в отношении некоторых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП ПОВВ. Концессионер должен будет за свой счет реконструировать и модернизировать эти объекты, а также создавать новые. Цель, в первую очередь, - улучшение качества воды.

Предполагалось, что победителя определят уже 11 апреля, однако процедуру пришлось перенести на май из-за поправок в федеральном законодательстве, которые обязывают при заключении концессионного соглашения включать третью сторону (помимо мэрии и концессионера) в виде первого лица субъекта РФ, то есть губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Предполагается, что победитель будет определён 19 мая. До 18 мая потенциальные концессионеры могут подать заявки на участие в конкурсе.