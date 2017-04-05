Суд принял заявление о банкротстве «Речелстроя»

05/04/2017 - 17:16 Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о признании строительной компании ООО «Речелстрой» банкротом, говорится в определении суда. В начале мая пройдет заседание по проверке обоснованности заявления в отношении застройщика ЖК «Чурилово Lake Сity».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 14 марта в суд поступило заявление от дольщицы Марии Новоселовой о признании «Речелстроя» банкротом. Женщина требовала ввести в отношении компании процедуру конкурсного производства, назначить конкурсного управляющего, а также включить в реестр требований кредиторов «Речелстрой» третьей очереди требование в размере 1 миллион 414 тысяч рублей основного долга в счет возврата цены по договору долевого участия. Ранее дольщица приобрела однокомнатную квартиру у Первого озера в новом жилом комплексе.

Генеральный директор ООО «Речелстрой» Сергей Вегельман рассказал, что в данный момент компания ведет переговоры с юристом Марии Новоселовой для обсуждения способов погашения задолженности: «Стоит учесть тот факт, что часть выплат по мировому соглашению, заключенному в ноябре 2016 года, Новоселова уже получила».

Отметим, компания «Речелстрой» находится в непростой финансовой ситуации с 2016 года. Руководство организации не начинает процедуру банкротства, поскольку считает этот путь тупиковым, в том числе и для дольщиков, которые не смогут получить свои квартиры.

По данным пресс-службы «Речелстроя», в феврале 2016 года компанией был сдан в эксплуатацию 3-подъездный жилой дом № 3.29 под расселение 117 человек. С начала февраля 2017 года ведется строительство теплотрассы, которая позволит подать тепло в дома № 3.13 и 5.7 микрорайона.

В марте этого года закончен монтаж коробки и подано тепло в дом № 3.30. Далее запланированы отделочные работы. В марте 2017 года закончен монтаж дома со строительным номером 5.7. После завершения монтажа этих многоэтажек в планах компании возобновление строительства домов № 3.23 и 3.25, а также продолжить строительство 3.13 и 3.24. До конца года запланировано к сдаче семь домов, не считая 3.29.

На данный момент ведутся переговоры с инвесторами для завершения строительства всей группы домов микрорайона. Кардинальное улучшение ситуации по финансированию проекта руководители ожидают во второй половине апреля 2017 года.