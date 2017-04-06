Борис Дубровский выделит деньги на реконструкцию очистных сооружений в Верхнеуральске

06/04/2017 - 13:49 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, находясь с рабочим визитом в Верхнеуральске в четверг, 6 апреля, принял решение о финансировании из областного бюджета второго этапа реконструкции очистных сооружений в рамках реализации мероприятий Года экологии, сообщает пресс-служба главы региона.

«Системно работаем над запуском очистных сооружений. Тяжелый был проект. Раньше неочищенные стоки сбрасывались напрямую в реку Урал. Поэтому посчитал нужным взять работу на контроль - сосредоточиться на том, чтобы эту проблему снять. Теперь забрались в гору – дальше будет легче, – подчеркнул Борис Дубровский. – Сейчас уже отрабатывают технологию очистки. Проинвестировав второй этап, эту проблему полностью снимем».

Первый этап реконструкции уже завершен – на это было потрачено 33 миллиона рублей из областной казны. По словам заместителя главы Верхнеуральского района по инженерному обеспечению, строительству и ЖКХ Юрия Журина, в данный момент осуществляется грубая биологическая очистка стоков, которая позволит очищать их от первоначальной загрязненности от 58 до 92% по разным параметрам. Завершение второго этапа реконструкции позволит добиться нормативных показателей по сбросу сточных вод в реку Урал.