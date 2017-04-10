Адвокат: Юревич не может быть объявлен в розыск, так как он лично повестки от следователя не получал

«Сегодня было подано ходатайство о переносе даты допроса Михаила Юревича с приложением медицинских документов, подтверждающих уважительную причину неявки в следственный комитет и жалоба на действия следователя», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Игорь Трунов. По его словам, следователь отказался беседовать с адвоката без самого Михаила Юревича и направил защитника со всеми документами в канцелярию.

Игорь Трунов подтвердил, что в настоящий момент Михаил Юревич проходит обследование в отделении онкогематологии в клинике Лондона. Вероятнее всего, он там задержится не менее чем на месяц.

Адвокат также пояснил, что его подзащитный не может быть объявлен в международный розыск по причине, якобы, третьей неявки к следователю на допрос. «Ни первой, ни второй, ни третьей повестки лично Михаил Юревич не получал», - утверждает защитник.

По его словам, следователь уведомлял лишь адвоката, но официально не уведомлял самого Юревича. Следователь направлял повестки на адрес экс-губернатора в Челябинске, хотя знал, что Юревич во время отправки первых двух повесток находился в Израиле (ему были известны номер и адрес клиники, телефон главврача), третьей – в Лондоне (и по ней все данные также имеются у следствия), заверяет защитник.