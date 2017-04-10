Адвокат: Юревич не может быть объявлен в розыск, так как он лично повестки от следователя не получал
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10/04/2017 - 17:58 Адвокаты бывшего губернатор Челябинской области Михаила Юревича подали ходатайство о переносе допроса их подзащитного по состоянию здоровья.
«Сегодня было подано ходатайство о переносе даты допроса Михаила Юревича с приложением медицинских документов, подтверждающих уважительную причину неявки в следственный комитет и жалоба на действия следователя», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Игорь Трунов. По его словам, следователь отказался беседовать с адвоката без самого Михаила Юревича и направил защитника со всеми документами в канцелярию.
Игорь Трунов подтвердил, что в настоящий момент Михаил Юревич проходит обследование в отделении онкогематологии в клинике Лондона. Вероятнее всего, он там задержится не менее чем на месяц.
Адвокат также пояснил, что его подзащитный не может быть объявлен в международный розыск по причине, якобы, третьей неявки к следователю на допрос. «Ни первой, ни второй, ни третьей повестки лично Михаил Юревич не получал», - утверждает защитник.
По его словам, следователь уведомлял лишь адвоката, но официально не уведомлял самого Юревича. Следователь направлял повестки на адрес экс-губернатора в Челябинске, хотя знал, что Юревич во время отправки первых двух повесток находился в Израиле (ему были известны номер и адрес клиники, телефон главврача), третьей – в Лондоне (и по ней все данные также имеются у следствия), заверяет защитник.