Юревич вместо явки на допрос уехал в Лондон лечиться

10/04/2017 - 11:11 Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не прибудет сегодня, 10 апреля, в следственный комитет Екатеринбурга на допрос по делу о взятках. Сегодня экс-главу региона должны были допросить и предъявить ему обвинение. Ранее в СК отмечали, что в случае неявки Михаила Юревича к следователю по третьей повестке он будет объявлен в международный розыск.

«Михаил Юревич не может приехать по уважительной причине, - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Игорь Трунов. – В следственный комитет сегодня уже предоставлены оформленные надлежащим образом документы».

В настоящий момент бывший глава региона и экс-депутат Госдумы находится на лечении в Лондоне. Михаилу Юревичу также приходили повестки для явки на допрос 17 и 20 марта, но на тот момент он находился в Израиле, о чем письменно уведомил следователей.

По словам защитника, на сегодня Михаил Юревич проходит дополнительное медицинское обследование в одной из лондонских клиник и врачи запрещают ему ее покидать. Вполне вероятно, что обследование продлится в течение месяца. Адвокаты намерены ходатайствовать о переносе даты допроса.

Как уже сообщало агентство, следственный комитет заочно предъявил обвинение Михаилу Юревич в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, ч.2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.

По версии следствия, общая сумма взяток, которые Юревич систематически получал от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко (осужденного за получение взятки), составляет 26 миллионов рублей.

Кроме того, Юревич подстрекал первого вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Клеветнический сюжет был показан в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнут на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.