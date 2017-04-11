Каким будет единое парковочное пространство в Челябинске

11/04/2017 - 13:57 В Челябинске планируют создать единое платное парковочное пространство. Губернатор Борис Дубровский поручил реализовать данный проект в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Юрий Мельников, создание единого парковочного пространства в Челябинске будет происходить в несколько этапов. Проект планируется реализовывать постепенно, в течение нескольких лет. Первые платные парковки, возможно, появятся к концу 2017 года, либо в начале 2018 года.

На первом этапе создания единого парковочного пространства в Челябинскую городскую думу и Законодательное собрание области поступят предложения по изменению нормативно-правовой базы.

«Сейчас в городской думе обсуждаются варианты, какие поправки внести в правовую базу, чтобы реализовать данный проект, - рассказал Челябинский депутат, председатель комиссии по социальной политике Александр Галкин. - Также обсуждается бесплатная альтернатива парковкам. Чтобы в центре города появились места, где челябинцы смогут бесплатно ненадолго оставлять автомобиль».

Следующим этапом после согласования станет разработка деталей проекта – технических, стилистических, организационных. Далее начнется подготовка конкурсной документации на концессии. В конкурсе сможет принять участие любой инвестор.

Одним из инвесторов готова стать Инвестиционная группа «РВМ Капитал». Компания уже работает в регионе - финансирует строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург».

«Мы высоко оцениваем перспективы развития проекта по созданию единого парковочного пространства в Челябинске, - пояснил генеральный директор «РВМ Капитал» Феликс Блинов. - Современные оборудованные некапитальные автостоянки позволят, во-первых, сэкономить бюджетные средства. Внедрение проекта планируется на условиях государственно-частного партнёрства без участия городского бюджета. Во-вторых, будут являться толчком к улучшению транспортной инфраструктуры города. В-третьих, повысят уровень удобства посетителей социальных объектов в условиях дефицита парковочных мест».

После того, как инвестор будет определен, начнется непосредственно реализация проекта. Концепция работы платных парковок будет схожа с опытом других крупных городов – Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, - где данный проект уже успешно работает.

«В центре города на гостевых маршрутах будут созданы новые парковочные места и автоматизированы уже существующие парковки. Также установят паркоматы, через которые можно будет оплатить парковку, - отметил Юрий Мельников. - Первые 15 минут традиционно будут бесплатными, а дальше придется оплачивать по тарифам. Пока они не определены. Для льготных категорий граждан будут предусмотрены бесплатные парковочные места».

Автомобили нарушителей эвакуировать не будут, им просто выпишут штраф. Специальный автомобиль будет ездить по городу и фотографировать нарушения, а затем автомобилисты получат квитанции для оплаты штрафа.

«Единое парковочное пространство позволит увеличить проходимость автомобилей в центре города, пропускную способность парковок. Часть южноуральцев это побудит пересесть на общественный транспорт, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе», - подытожил Юрий Вадимович.