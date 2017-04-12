Челябинское УФАС против Миндора: антимонопольщики оспаривают ряд аукционов на ремонт дорог

12/04/2017 - 14:09 Непростые отношения Челябинского УФАС России и Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона продолжают развиваться в правовом поле. Антимонопольщики вновь оспаривают ряд аукционов министерства, рассматривая жалобы подрядчиков на «Южуралмост», который продолжает забирать себе самые «жирные» областные и городские лоты.

По словам замруководителя регионального управления антимонопольного органа Влады Ливончик, только за март и начавшийся апрель в УФАС рассмотрели ряд жалоб на дорожное ведомство. Первая жалоба пришла на крупный аукцион, выставленный еще в феврале, на реконструкцию автодороги Водопойка – Луговая. На первом этапе были допущены все семь организаций, заявившиеся на конкурс, в результате чего удалось достичь значительного снижение стартовой стоимости 28 миллионов рублей) – на более чем 35%. Но когда заявители вышли на второй этап, министерство отменило аукцион.

«Заказчик назвал только одно основание – обстоятельства непреодолимой силы, - уточнила Влада Ливончик. – Такая формулировка, действительно, существует. Однако в министерстве в качестве этого обстоятельства назвали аномальное количество осадков, выпавших зимой 2016-2017 года.В качестве доказательств заказчиком приложено письмо ОГКУ «Челябинскавтодор», где указано, что работы по реконструкции щебеночных и грунтовых автомобильных дорог необходимо выполнять в летний период. При этом в соответствии с действующим законодательством летним периодом является промежуток с 10 апреля по 25 октября».

При этом в проекте контракта указано, что начало сроков выполнения работ приходится на дату заключения контракта, окончание — 25 октября.

«Таким образом, подрядчик мог выполнять работы в летний период, который включает в себя сроки исполнения обязательств по контракту. У заказчика отсутствовали основания для принятия решения об отмене закупки, что является нарушением части 2 статьи 36 Закона о контрактной системе», - заключила специалист.

Буквально через несколько дней после рассмотрения жалобы на данный аукцион, к антимонопольщикам снова посыпались претензии к аукционам миндортранса от Еткульского ДРСУ, «Дорстройтех-Лизинг» и «Стройконтинент». На этот раз речь шла об аукционе на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги село Каратабан - поселок Грознецкий. Начальная цена контракта - более 123 миллионов рублей.

Комиссия отклонила заявки названных организаций, уличив их в антиконкурентном сговоре, хотя выявление признаков сговора – задача УФАС, но не аукционной комиссии. А у одного из заявителей нашли налоговую задолженность, причем сведений о сумме долга и сроках его погашения у комиссии не было.

«Представители заказчика не подтвердили наличие сговора между участниками закупки, в том числе наличие налоговой задолженности, размер которой, как установлено на заседании комиссии, не превышает допустимые пределы, предусмотренные законодательством о контрактной системе. Таким образом, аукционная комиссия незаконно отклонила заявки данных участников закупки по основанию наличия признаков антиконкуретного сговора, как в нарушение положений документации о закупке, а также не указала обоснование отклонения указанных участников со ссылкой на положения документации и заявки участника закупки», - резюмировала Ливончик.

За этой жалобой последовала другая – снова от «Дорстройтех-Лизинга». Компания жаловалась на действия аукционной комиссии при проведении аукциона на ремонт автомобильной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым, участок км 0 - км 25. Начальная цена контракта - более 231 миллиона рублей.

На конкурс заявилось два участника: «Дорстройтех-Лизинг» и ЗАО «Южуралмост» (генподрядчик при строительстве, реконструкции и уборке дорог Челябинска), которое участвовало во всех вышеперечисленных конкурсах. Заявка «Дорстройтеха» на втором этапе была отклонена под предлогом несоответствиях единым требованиям. «На запросы предоставить сведения никаких документов от министерства не было предоставлено», - развела руками Ливончик.

Напомним, в прошлом году ситуация с электронными аукционами Миндортранса складывались аналогичным образом. Ведомство не согласилось с решениями антимонопольщиков и обратилось в суд, часть из поданных исков оказались выигрышными – суд встал на сторону дорожников. В министерстве считают действия УФАС препятствующими началу «дорожного сезона», а также напоминают про инцидент, когда компания «Уралстройресурс», с которой по результатам проверки антимонопольного органа миндортранс вынужденно заключил контракт на строительство дороги Кирса – Казанцевский, заявила о ликвидации, так и не выполнив свои обязанности. Министерству пришлось тогда в ускоренном режиме подыскивать другого подрядчика.