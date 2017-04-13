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Адвокатам Михаила Юревича ничего не известно об объявлении в розыск их подзащитного и о планах по его заочному аресту
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Адвокатам Михаила Юревича ничего не известно об объявлении в розыск их подзащитного и о планах по его заочному аресту

 

13/04/2017 - 14:12 Следователи официально не уведомили адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича об объявлении в розыск их подзащитного и о ходатайстве о его заочном аресте.

Сегодня в СМИ появилась информация об объявлении Михаила Юревича в международный розыск. В СК ее не подтверждают, и не опровергают. Адвокатам неичего не известно об этих фактах.

«Следователи обязаны уведомлять адвокатов о таких действиях, но ничего не было сделано. В настоящий момент мы пытаемся связаться со следователями, чтобы подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию об объявлении в международный розыск Михаила Юревича», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

Кроме того, пока защитникам ничего не известно и про направленное в суд ходатайство следователя о заочном аресте. «Если ходатайство было направлено, то мы обязательно будем участвовать в судебном заседании по его рассмотрению», - заверил адвокат. Игорь Трунов уверен, что суд не поддержит ходатайство и не вынесет решение об аресте, так как у них есть документы, подтверждающие уважительную причину неявки Юревича на допрос – медицинские документы из клиники Лондона, где экс-чиновник проходит обследование в отделении онкогематологии. Вероятнее всего, он там задержится не менее чем на месяц.

Ранее адвокат пояснял агентству, что его подзащитный не может быть объявлен в международный розыск по причине якобы третьей неявки к следователю на допрос. «Ни первой, ни второй, ни третьей повестки лично Михаил Юревич не получал», - утверждает защитник. Следователь уведомлял официально лишь адвоката.

Любовь Юрина
 
 

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