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«Уралбройлер» заплатит 29 миллионов за сильное загрязнение почвы нефтепродуктами

 
«Уралбройлер» заплатит 29 миллионов за сильное загрязнение почвы нефтепродуктами

14/04/2017 - 10:53 Аргаяшский районный суд удовлетворил исковые требования Челябинского природоохранного прокурора о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде фабрикой «Уралбройлер». Компании придётся заплатить более 29,8 миллиона рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Челябинская природоохранная прокуратура провела выездную проверку соблюдения ЗАО «Уралбройлер», в ходе которой эксперты обнаружили загрязненеие земли сельхозназначения нефтепродуктами в районе производственной площадки, расположенной в поселке Ишалина Аргаяшского района.

Согласно результатам контроля Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявлено превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.

На основании постановлений прокурора ЗАО «Уралбройлер» привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.6 (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства), ч. 2 ст. 8.7 (невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду) Кодекса РФ об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму в размере 440 тысяч рублей.

По решению Аргаяшского суда компании придется выплатить еще почти 30 миллионов, выполнить природоохранные мероприятия и произвести рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, это не первый раз, когда «Уралройлер» штрафуют за несоблюдение природоохранного законодательства. В сентябре 2016 года был зафиксирован абсолютно аналогичный разлив нефтепродуктов. В начале апреля текущего года стало известно, что Росприроднадзор обязал выплатить компанию почти миллиард рублей за порчу нескольких гектаров леса отходами куриного производства. Сейчас ведомство пытается взыскать деньги с агрохолдинга «Здоровая ферма», куда входит ЗАО «Уралбройлер».

С холдингом «Здоровая ферма» связан и ряд других скандалов с возбуждением уголовных дел.

Напомним, ранее предприятие принадлежало депутату Государственной думы от партии «Единая Россия» Олегу Колесникову, который изъявил намерение продать актив. О сделке говорили в течение года, назывались различные крупные организации, готовые заплатить за бизнес Колесникова, который, по утверждению парламентария, перестал быть рентабельным. Перед выборами, весной 2016 года, Колесников продал все активы «Здоровой фермы» башкирскому холдингу «Русское зерно», сделку он подтвердил в СМИ. Однако на сайте холдинга в ряде активов бизнес Колесникова почему-то не указан. 

Оксана Фаздалова
 
 

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