Приостановлены горные работы на восточном борту Коркинского разреза. Последствия могут быть непредсказуемыми

17/04/2017 - 17:31 В понедельник, 17 апреля, суд по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановил горные работы на восточном борту разреза «Коркинский» (Челябинская область). В Челябинской угольной компании считают, что запрет может привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЧУК, в Ростехнадзоре считают, что коэффициент устойчивости борта и проектная высота уступов в этой части горной выработки не соответствуют требованиям безопасности. И в период активного снеготаяния может произойти обвал. В качестве доказательства своей правоты надзорное ведомство представило данные мартовской проверки, проект горных работ и другие документы. Кроме того, Ростехнадзор требует привлечь ЧУК к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Представители Челябинской угольной компании с претензиями не согласились, заявив, что состава нарушений в данном случае вообще нет, а вскрышные и добычные работы на проблемном участке и так приостановлены по инициативе самого предприятия. В компании подчеркнули, что они действуют на основании согласованного во всех инстанциях годового плана, основанного на данных, представленных специалистами ВНИМИ (НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела) замеров.

«Замеры были сделаны в октябре 2016 года, после чего нам были согласованы все необходимые планы. Но в феврале 2017 года ВНИМИ на основании тех же данных сделали совершенно другой расчёт и другие выводы, - рассказал генеральный директор «Челябинской угольной компании» Валерий Кальянов. - Получается, что у нас есть два заключения, одно из которых противоречит другому, а виноватым в этом сделали предприятие».

Он также отмечает, что представители Ростехнадзора сделали выводы о высоте уступов визуально, так как у ведомства нет средств на проведение замеров. По данным ЧУК, сейчас высота уступов не критическая.

Гендиректор уверен, что, вводя запретительные меры некоторые должностные лица хотят подстраховаться. «Но в этом случае запрет может привести к непредсказуемым последствиям», - убежден Кальянов.

Полная приостановка горных работ, по мнению представителей ЧУК, сделает невозможным тушение техногенных пожаров и принятие экстренных мер в случае обвала пород. К этому добавятся негативные последствия от неконтролируемых выбросов.

«Техника не сможет проехать по проблемному участку для тушения возникшего пожара, а с другой стороны доступа к очагам возможного возгорания нет», - отметил Валерий Кальянов. Другие способы борьбы с техногенными пожарами малоэффективны.

В ЧУКе считают, что сейчас деформации восточного борта практически нет. За этим ежедневно наблюдает маркшейдерская служба предприятия. Люди и техника с проблемного участка выведены. После полного оттаивания грунта начнётся очередная серия замеров, по результатам которой будут сделаны выводы о состоянии борта.