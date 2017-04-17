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Жители Южноуральска встревожены ухудшением качества воды

 
Жители Южноуральска встревожены ухудшением качества воды

17/04/2017 - 11:53 Жители Южноуральска (Челябинская область) жалуются на ухудшение качества водопроводной воды в городе.

«Вода воняет болотиной», - пишут горожане в соцсетях. Для приготовления пиши жители вынуждены покупать воду в магазинах. «Не то что пить невозможно, даже мыться противно», - отмечает Александра.

Неприятный запах у воды, судя по откликам, отмечается на улицах Сергея Буландо, Спортивная, Московская, Куйбышева, Мира.

«У нас в Увелке тоже ржавая идет, скользкая. Не пьем, боимся», - рассказывает Людмила. Однако, Татьяна утверждает, что не у всех в Увелке идет из крана плохая вода. Кому-то повезло больше.

Ирина недоумевает, почему на возмущения жителей не реагирует администрация и прокуратура, ведь явно нарушаются права людей.

Жители вспоминают, что у них уже были проблемы с водоснабжением летом 2016 года. Тогда им рекомендовали не пить и не использовать воду из-под крана для приготовления пищи (вода не соответствовала нормам по запаху и цветности). Причиной ухудшения качества воды называли сине-зеленые водоросли.  «Сейчас скажут, что из-за толстого слоя льда и нехватки кислорода в воде, трава начала затухать, всегда во всем будет виновата трава, но ни дерьмо, которое реально плавает в водоеме», - возмущаются горожане.

В администрации Южноуральска агентству пообещали в ближайшее время прокомментировать сложившуюся ситуацию с водоснабжением и качеством воды.

Любовь Юрина
 
 
 

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