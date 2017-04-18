МГТУ вошел в число победителей конкурса по созданию опорных университетов, но федеральных денег не получит

18/04/2017 - 11:24 Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (Челябинская область) вошел в число победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов, но федерального финансирования вуз не получит.

Как сообщили в министерстве образования и науки РФ, независимый совет индивидуально рассмотрел все 80 заявок, поступивших на конкурс. Заявки представляли руководитель вуза и представитель исполнительной власти субъекта, где располагается университет.

По итогам конкурсного отбора были отобраны 22 вуза, которых разделены на две группы. Восемь университетов, попавших в первую группу, получат федеральное финансирование на реализацию своих программ развития.

Магнитогорский университет, вместе еще с 14 вузами, попал во вторую группу. Они смогут рассчитывать лишь на аудиторскую и экспертную поддержку за счет федеральных средств и на дотации только из региональных бюджетов.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области статус опорного университета мечтали бы получить еще два вуза - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ). Но их заявки не имели главной составляющей – они не получили одобрения губернатора Бориса Дубровского, поэтому вузы не стали отсылать подготовленные документы на конкурс. Александр Подопригора уверен, что глава региона отсек два челябинских вуза, чтобы помочь своему родному университету – МГТУ, который заканчивал он и его первый заместитель. «Заявка МГТУ была обеспечена документом за подписями Бориса Дубровского и Виктора Рашникова (причем послан он был, по некоторым данным, не министру, а одному из советников президента РФ)», - утверждает политолог Александр Подопригора.