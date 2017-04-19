Развивайтесь: Дубровский выделит родному вузу 140 миллионов

19/04/2017 - 16:57 Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (Магнитогорск, Челябинская область), включенный в число опорных вузов страны, получит из регионального бюджета 140 миллионов рублей на развитие. Об этом рассказал ректор Валерий Колокольцев на состоявшейся 19 апреля пресс-конференции.

Как уже сообщало агентство, МГТУ вошел в число победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Магнитогорский университет вошел во вторую группу вузов, которые смогут рассчитывать не на федеральное, а только на региональное софинансирование. Как пояснил ректор, программы развития будут финансироваться не только за счет средств региона, но также за счет собственных средств вуза, спонсоров, инвесторов и других источников. «Всего программа софинансирования рассчитана на 750 миллионов, которые будут реализовываться в течение 5 лет», - уточнил ректор.

Валерий Колокольцев еще раз подчеркнул, что МГТУ одержал заслуженную победу, потому что в техническом направлении он один из лучших в России. Важным фактором в победе, по мнению ректора, стало содружество вуза с ОАО «ММК» (куда в основном устраиваются выпускники) и рядом других крупнейших региональных и российских компаний, для которых вуз также готовит кадры.

Валерий Колокольцев отметил, что статус опорного вуза позволит МГТУ пользоваться всеми преференциями - контрольные цифры приема, федеральная поддержка в реализации программ всех уровней образования, финансовое обеспечение содержания инфраструктуры, финансирование научных проектов.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», – отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на встрече с губернатором Борисом Дубровским.

Первый проректор – проректор по научной и инновационной работе МГТУ Михаил Чукин рассказал, что для реализации поставленной задачи планируется реализовать, в частности, проект по комплексной безопасности региона (культурно-нравственной, эстетической). Он позволит сделать регион комфортным для жителей.

Кроме того, в плане проект по внедрению инноваций в экономику региона, создание в университете лицея; проект «Образование через всю жизнь» (переход на современные средства обучения); проект по развитию инновационной системы (научить студентов реализовывать свои идеи, создавая инновационные предприятия). Кроме того, планируется продолжить работу над разработкой нового источника получения энергии.