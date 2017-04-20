Антимонопольщики доказали, что правомерно оштрафовали «Челябгорзеленстрой» за заключение с мэрией контрактов без торгов

20/04/2017 - 10:26 Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Челябгорзеленстрой» в удовлетворении требований о признании незаконным постановления Челябинского УФАС России о наложении на компанию штрафа за нарушение закона о защите конкуренции. Компании были отданы крупные лоты без торгов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В 2015 году Управление дорожного хозяйства заключило 4 контракта с «Челябгорзеленстроем» по содержанию объектов озеленения и ремонтно-восстановительным работам на объектах озеленения в городе на 160 миллионов рублей без проведения торгов.

При этом в декабре 2014 года и в феврале 2015 года управление объявляло два аукциона на выполнение работ по содержанию объектов озеленения. Но заказчиком в ходе проведения данных аукционов были допущены серьезные нарушения законодательства о контрактной системе. В связи с этим Челябинское УФАС России выдало предписания об их отмене.

Однако проводить повторные конкурентные процедуры, уже с учетом замечаний антимонопольной службы, чиновники не стали, и заключили контракты с «Челябгорзелентстроем». Эти 2 контракта стали первыми в серии контрактов по озеленению, исполнитель которых не выбирался конкурентным способом.

Заключение контракта с единственным поставщиком было объяснено избежанием развития аварийных ситуаций на объектах озеленения.

Проводить торги для заключения последующих двух других контрактов управление даже не пыталось. Два контракта по озеленению и ремонтно-восстановительным работам на суммы 97 миллионов рублей и 1,3 миллиона рублей соответственно были также заключены с «Челябгорзеленстроем».

В этих случаях Управление ссылалось на «острую необходимость выполнения работ по содержанию объектов озеленения в связи с наступлением устойчивых положительных температур».

Челябинское УФАС России после рассмотрения обращений «Комитета народного контроля» установило в действиях УДХ и компании «Челябгорзеленстрой» нарушение закона о защите конкуренции и оштрафовало ООО «Челябгорзеленстрой» на 2,1 млн рублей. Впоследствии штраф был снижен Арбитражным судом Челябинской области до 1,08 миллиона рублей. Должностное лицо управления дорожного хозяйства оштрафовано Главным контрольным управлением Челябинской области на 50 тысяч рублей, также рассматривавшим данную ситуацию.