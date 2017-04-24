Сюрприз к садовому сезону: автобусники отказываются обслуживать маршрут до «Трубопрокатчика-2 из-за плохой дороги

Сад «Трубопрокатчик-2» расположен в Ленинском районе Челябинска, на границе с Копейском. Добраться до садов-огородов можно по дороге, которая находится на улице, совсем недавно получившей имя – Добротная, 4. Звучит издевательски. Сейчас по этой улице почти невозможно проехать: мешают ямы и колдобины. Свою лепту в состояние дороги ежедневно вносят большегрузы с ЧТПЗ, оставляя после себя следы, превращающиеся позднее в ямы.

«В 2010 году дорога была ещё хорошая. Как завод начал расстраиваться, так они своими КАМАЗами всё раздолбали. Одно время я сам пытался чинить дорогу – подсыпал щебень, но сейчас ям становится всё больше, нет столько собственных денег», – поделился своей печалью с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев.

По причине того, что в прошлом сезоне автобусы, перевозящие садоводов, очень часто ломались на половине пути, в этом году «Челябавтотранс» не желает ставить рейсовые автобусы в расписание. «Дороги просто нет. Яма на яме, проезжая часть очень узкая. Мы написали письма во все инстанции с просьбой починить дорогу, чтобы запустить автобусы, но ответов пока не получили», – рассказала сотрудница предприятия.

Председатель CНТ «Трубопрокатчик-2» долгое время пытается добиться от администрации Ленинского района ремонта дороги, однако она по сей день является бесхозной. «Мы подсчитали, что смета работы по ямочному ремонту составляет полтора миллиона. Нам сказали собрать 500 тысяч, тогда администрации будет интересно её чинить. Не вопрос. Мы соберем эти деньги, поставим шлагбаум, чтобы по этой дороге могли ездить только садоводы, но нам говорят, что мы не имеем права ставить шлагбаум», – поделился Виктор Гневашев.

Получается парадокс: дорогу предлагают ремонтировать садоводам, а пользоваться ей будут иметь право все, в том числе и большегрузы ЧТПЗ. Согласитесь, что весовые категории участников движения разные.

Заместитель главы Ленинского района города Челябинска Зуфар Нургалиев на вопрос корреспондента агентства о ремонте дороги ответил, что чинить её не в их полномочиях, поэтому сейчас они могут выйти на руководство города и убедительно просить его помочь садоводам-огородникам, которые скорее всего в этом сезоне будут ходить до Трубопрокатного-2 пешком. Словом, районные власти расписались в собственном бессилии.