 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
1 °C
  • Ясно
  • Ветер: СЗ, 3 м/с
  • Давление: 763 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 80 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Американская журналистка челябинцам: Я понимаю Путина, но не знаю, чего ждать от Трампа
Американская журналистка челябинцам: Я понимаю Путина, но не знаю, чего ждать от Трампа
Суд отказал принять к производству жалобу адвоката Юревича
Суд отказал принять к производству жалобу адвоката Юревича
Сюрприз к садовому сезону: автобусники отказываются обслуживать маршрут до «Трубопрокатчика-2 из-за плохой дороги
Сюрприз к садовому сезону: автобусники отказываются обслуживать маршрут до «Трубопрокатчика-2 из-за плохой дороги
Реквием по деревьям: почему в Челябинске не наступает «зелёная революция»?
Реквием по деревьям: почему в Челябинске не наступает «зелёная революция»?
 

Суд отказал принять к производству жалобу адвоката Юревича

 

25/04/2017 - 12:18 Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал принять к производству жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на постановление следователей о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого.

«Суд принял решение об отказе в принятии жалобы к производству в порядке статьи 125 уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с отсутствием предмета обжалования», - пояснили агентству в суде.

Помощник председателя суда также уточнила, что в суд не поступало других жалоб или ходатайств от адвокатов Юревича.

В апреле адвокат Игорь Трунов подал жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга на возбуждение в отношение его подзащитного уголовного дела по статье «Клевета»

Как уже сообщало агентство, следственный комитет заочно предъявил обвинение Михаилу Юревичу в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, ч.2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.

По версии следствия, общая сумма взяток, которые Юревич систематически получал от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко (осужденного за получение взятки), составляет 26 миллионов рублей.

Кроме того, Юревич подстрекал первого вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Клеветнический сюжет был показан в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнут на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

Адвокат Михаила Юревича руководителю четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК РФ в Екатеринбурге ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного

Любовь Юрина
 
 

Главное

Предприниматель просит признать банкротом «АльфаСтрой», строящий кафедральный собор
Предприниматель просит признать банкротом «АльфаСтрой», строящий кафедральный собор
Крупнейшая в Челябинске автошкола «КАФС» может закрыться из-за долгов
Крупнейшая в Челябинске автошкола «КАФС» может закрыться из-за долгов
Уфалейникель планирует осенью закрыть котельную, обеспечивающую теплом микрорайон Никельщиков в городе
Уфалейникель планирует осенью закрыть котельную, обеспечивающую теплом микрорайон Никельщиков в городе
Активисты ОНФ из Москвы выявили недостатки в работе поликлиник Челябинска
Активисты ОНФ из Москвы выявили недостатки в работе поликлиник Челябинска
Челябинским автовладельцам, бросившим транспорт, дадут месяц на его эвакуацию
Челябинским автовладельцам, бросившим транспорт, дадут месяц на его эвакуацию
Американская журналистка челябинцам: Я понимаю Путина, но не знаю, чего ждать от Трампа
Американская журналистка челябинцам: Я понимаю Путина, но не знаю, чего ждать от Трампа
Педиатр доведенная до инсульта, проработала в больнице без конфликтов более 30 лет
Педиатр, доведенная до инсульта, проработала в больнице без конфликтов более 30 лет
Маленькая челябинка вместе с папой попали в ожоговое отделение из-за игр девочки с огнем
Маленькая челябинка вместе с папой попали в ожоговое отделение из-за игр с огнем
Hyundai Getz после столкновения с Mitsubishi Colt выехал на тротуар и сбил девушку
Hyundai Getz после столкновения с Mitsubishi Colt выехал на тротуар и сбил девушку
В Ленинском районе Челябинска опрокинулся BMW, пострадал водитель
В Ленинском районе Челябинска опрокинулся BMW, пострадал водитель
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

ЖКХ
Дороги Челябинска
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп
Служба занятости

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования