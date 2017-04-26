Челябинск подготовил ко Дню Победы больше сотни праздничных мероприятий

26/04/2017 - 12:18 В Челябинске в День Победы, 9 мая, запланированы более 110 праздничных мероприятий.

Традиционно празднование начнется в 10 часов с церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь».

В полдень на главной площади города состоится торжественное построение. Всего в нем примут участие 2200 человек. Планируется, что по главной площади города промаршируют 25 парадных расчетов, рота почетного караула и три реконструированных взвода –кинологический взвод с собаками, взвод в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Они пронесут копии вымпелов воинских частей, сформированных в Челябинской области. По площади проедет колонна исторической автобронетанковой техники и современные боевые машины. В День Победы над площадью Революции пролетят легкомоторные самолеты компании «Челавиа», а построение откроют четыре бомбардировщика Су-24М с авиабазы «Шагол».

В финале парада зрители увидят творческий эпилог с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. В театрализованном представлении будет задействовано около 500 артистов.

По окончании парада, в 13 часов, на различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния. На Театральной площади в течение всего дня будут звучать песни о Великой Отечественной войне в исполнении учащихся детских школ искусств. Здесь же будет работать выставка военной техники и кухни народов мира, пройдет бесплатная раздача пяти тысяч порций солдатской каши из полевых кухонь.

На Кировке пройдет Фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег». В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина традиционно состоится открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». На гала-концерте выступят вокалисты и танцоры со всей Челябинской области. Они посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу.

Также праздничные концерты и народные гуляния пройдут в Саду Победы, парке «Металлург», парке Калининского района, сквере по улице Молодогвардейцев.

С 12 часов во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция «Георгиевская ленточка».

В 15 часов стартует шествие Бессмертного полка. Построение начнется с 14 часов на проспекте Ленина от улицы Энгельса до ЮУрГУ. Его организуют постоянные добровольные помощники: «Волонтёры Победы» и фланговые в манишках Бессмертного полка – студенты Челябинского государственного гуманитарно-педагогического университета. Участники пройдут по проспекту Ленина до площади Революции, затем повернут на улицу Цвиллинга и финишируют у Вечного огня. В колонну может встать каждый, кто придет 9 мая с фотографией своего предка.

В 21 час 30 минут на площади Ярославского в рамках проекта «Огонь Победы» состоится хоровое исполнение песни «День Победы». Участники данной акции – коллективы города Челябинска и Копейска, а также все желающие.

Завершением празднования Дня Победы станет десятиминутный фейерверк на набережной реки Миасс, который начнется в 22 часа. Небо над Челябинском озарят почти 3,5 тысячи залпов.