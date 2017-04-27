Борис Дубровский: Я свое обещание выполнил

«На конференции, посвященной итогам 2016 года, мы с вами договорились, что будем чаще встречаться. Тогда я пообещал, что наши встречи будут проходить один раз в квартал. Я свое обещание выполнил», - обратился к представителям региональных СМИ Борис Дубровский на пресс-конференции 27 апреля, посвященной итогам первого квартала 2017 года.

Итоговая декабрьская пресс-конференция продлилась около двух часов, губернатор ответил на 12 вопросов. В этот раз Борис Дубровский высказал предположение, что встреча будет короче, обсуждались итоги всего трех первых месяцев. Но она продлилась примерно столько же времени, сколько годовая. Но не все журналисты успели задать свои подготовленные или появившиеся в ходе пресс-конференции вопросы, оставив их на встречу в будущем квартале.

В начале встречи губернатор, как он сам выразился, для разминки, рассказал «акулам пера», что, по его мнению, важное произошло в регионе в первом квартале 2017 года. Начла свой рассказ он с хороших новостей: вырос индекс промышленного производства, строители нашли новые рынки применения своих возможностей (при падении объемов вводе жилья), увеличились доходы консолидированного, областного и местных бюджетов, сокращаются долги региона, повысилась прибыль прибыльных предприятий, стала выше средняя зарплата. Началось обучение проектных команд 16-ти моногородов. Бакал первым в регионе получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Близки к этой цели Озерск и Снежинск. Челябинская область вошла в десятку самых активных в стране регионов, реализующих мероприятия Года экологии.

Впереди много сложных шагов: создание полигонов ТБО, выбор региональных операторов, решение проблем водных объектов.

Журналисты поинтересовались у губернатора, почему челябинские власти (это касается и других муниципалитетов) закрыты для комментариев важных тем. В частности, речь идет о подготовке к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС. Борис Дубровский пообещал, что покритикует глав за излишнюю закрытость и в ближайшем будущем соберет большое совещание, на котором постарается ответить на все вопросы по подготовке к саммитам.

Бориса Дубровского также спросили, удовлетворен ли он реализуемой в регионе реформой системы местного самоуправления. По мнению губернатора, пока подводить итоги еще рано. Но уже сейчас понятно, что в 2019 году южноуральцы будут выбирать своих лидеров именно по действующей сейчас схеме. «Формируйте лидеров, которые будут представлять ваши интересы, а не свои», - дал совет землякам глава региона.

На встрече зашел разговор и о ставших бесконечными выборных процессах в муниципалитетах. Губернатор дал свои характеристики главам и ситуации в проблемных территориях – Касли, Каслинский район, Локомотивный, Миасс. Про главу Миасса губернатор сказал, что, по его мнению, он наводит в городе порядок. «Если вы не согласны, то встаньте и скажите прямо сейчас мне об этом», - обратился губернатор к журналистам. Но никто не возразил. На что Борис Дубровский сказал, что если все-таки миасские депутаты примут решение о необходимости отправить в отставку главу, то он им предложит другого главу. «Но это сделаю я», - категорично заявил губернатор.

Борис Дубровский также честно ответил на вопрос, почему в федеральном конкурсе по отбору опорных вузов из трех региональных претендентов он поддержал свой родной университет – МГТУ. Он не постеснялся публично признаться вузу в своей любви, но при этом заверил, что выбрал по объективным причинам – именно МГТУ по всем параметрам имел больше всех шансов на победу.

А под занавес пресс-конференции Борис Дубровский ответил на вопрос о принадлежавших ему предприятий. «Я не стал ничего прятать, все внес в декларацию и не стесняюсь этого», - рассказал губернатор. Он также добавил, что на сегодня принадлежавшими ему активами управляет другой, поставленный им человек. «Строительный холдинг, как остальные, лежит на боку, переживает самые тяжелые времена», — добавил губернатор.

Завершая пресс-конференцию, Борис Дубровский поздравил журналистов с наступающими праздниками и пообещал, что следующая встреча по итогам полугодия состоится в июле.