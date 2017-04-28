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Челябинск встречает Первомай

 
Челябинск встречает Первомай

28/04/2017 - 12:50 В понедельник, 1 мая, Челябинская область будет отмечать День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Сегодня День труда – это яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Первомаем: «Поздравляю вас с замечательным праздником весны и труда! Наш народ всегда любил эти добрые первомайские дни, когда вместе с пробуждением природы мы строим планы на будущее, гордимся своими трудовыми традициями, полны сил и созидательной энергии. Недаром говорят, что только труд делает человека человеком, формирует и воспитывает личность. Уверен, в нынешнее непростое время честная и большая работа поможет нам всем преодолеть трудности, сделать много полезного на благо Челябинской области и всей России».

В Челябинске в этот день пройдут шествия, митинги, праздничные мероприятия и флэшмобы.

В Челябинске первомайская акция в форме митинга начнется на Театральной площади в 10 часов. Там же будет проходить выступление музыкальной группы. Затем пройдут шествия по маршруту: улица Тимирязева, Елькина, Воровского, проспект Ленина, площадь Революции, улица Цвиллинга.

С 12 часов в городском саду имени Пушкина будет организовано культурно-массовое мероприятие с участием коллективов художественной самодеятельности.

В этом году вместо традиционного митинга, Челябинский обком КПРФ проведет старую добрую маёвку – концерт и развлекательная программа будут совмещены с уборкой городского бора от бытового мусора. Мероприятие начнется в полдень на площадке за памятником Курчатову.

Ольга Мельчакова
 
 
 

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