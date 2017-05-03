Челябинцы ко Дню Победы споют военные песни, станцуют танго и напишут письма

03/05/2017 - 14:43 В Челябинске в преддверии 72-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне южноуральцы научатся изготавливать письма-треугольники, споют с ветеранами военные песни и станцуют танго Победы.

Как сообщили в челябинском филиале Почты России, 4 мая 97-летняя Евгения Пустозерова, работавшая в годы войны полевым почтальоном, проведет мастер-класс по изготовлению писем-треугольников. Студенты института культуры напишут поздравления южноуральским ветеранам. Поздравления будут доставлены ко Дню Победы.

Завтра в 14 часов музей почтовой связи Челябинской области представит новую экспозицию, посвященную 72 годовщине Победы, – «Фронтовая корреспонденция». В экспозицию вошли более двух десятков экспонатов - знаменитые письма-треугольники, открытки, секретки и похоронки. Особо дорожат хранители почтовых редкостей самодельной поздравительной открыткой «С Новым годом», отправленной с фронта офицер-майором 339 Стрелковой дивизии Алексеем Городецким своей дочери.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, 4 и 5 мая на вокзале пройдет флешмоб «Споемте, друзья!» с участием ветеранов, молодых железнодорожников и воспитанников детской железной дороги.

Четвертого мая в Челябинском государственном университете первокурсники факультета лингвистики и перевода на английском языке расскажут о знаменитой «Детской книге войны», в которую вошла часть дневников детей.

Четвертого мая на станцию Чебаркуль прибывает агитационный поезд в рамках военно-патриотической акции «Агитационный поезд» Армия Победы - 2017». Еще один агитпоезд проедет через Челябинск. Оба встречаются 5 мая в Екатеринбурге. В составе воинского эшелона 12 вагонов - платформы с образцами военной техники времён Великой Отечественной войны, а также современных вооружений, вагон-музей, вагон-сцена. Пришедшие на акцию смогут по достоинству оценить легендарный танк Т-34, СУ-100, гаубицу М-30, зенитную пулемётную установку ЗПУ-2 и другие. На сценической площадке выступит концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Медицинская бригада агитпоезда организует консультативную помощь ветеранам. На выставочной площадке будут представлены передвижные музейные экспозиции.

С четверга, 5 мая, на втором этаже железнодорожного вокзала можно будет увидеть экспозицию, посвященную вкладу южноуральских железнодорожников в Победу. Продолжит работать созданная ранее экспозиция «На войне, в пыли походной…», представляющая собой реконструкцию интерьера фронтового блиндажа, в котором собраны предметы солдатского быта.

Пятого мая у памятника воинам-спортсменам, погибшим в годы войны (ул. Труда 187-а) состоится ежегодный торжественный митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как сообщает министерство спорта, в торжестве примут участие более 50 ветеранов войны и тружеников тыла из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Чебаркуля, Озерска, Кыштыма, Троицка и Миасса и 500 учащихся детско-юношеских спортивных школ Челябинска.

В День Великой Победы, 9 мая на крыльце Государственного исторического музея Южного Урала пройдёт открытая акция «Танго Победы». Присоединиться к акции могут не только профессиональные танцоры, но и любители, а также те, кто не танцевал танго ни разу в жизни, но очень хочет попробовать и научиться.