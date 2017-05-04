Садоводы «Трубопрокатчика-2» открыли дачный сезон: пешком идти не пришлось
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04/05/2017 - 10:00 Садоводы из СНТ «Трубопрокатчик-2» открыли дачный сезон: к своим пяти соткам они добирались на автобусе, пешком идти не пришлось. Управление дорожных работ администрации города Челябинска после ряда публикаций в СМИ о плохом качестве дороги по улице Добротной-4, в том числе и на сайте агентства «Урал-пресс-информ», подало заявку на ямочный ремонт и она была выполнена.
28 апреля выездная комиссия отметила, что улица Добротная-4, по которой ещё в середине апреля не хотели пускать автобусы, вполне пригодна для проезда, все ямы до начала дачного сезона успел залатать «Южуралмост». Теперь садоводы не боятся транспортных ультиматумов – рейсовый автобус в новом сезоне начал ходить до их садов по расписанию.
Осталась нерешенной только одна проблема - о принадлежности дороги. Сейчас улица Добротная-4 бесхозна, и садоводы беспокоятся, что, если этот вопрос не решится, подобную проблему, случись что, снова придется решать в административном порядке.