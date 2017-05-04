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В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы

 
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы

04/05/2017 - 12:57 Сегодня, 4 мая, на территории Челябинского высшего военного авиационного Краснознамённого училища штурманов состоялся торжественный митинг, посвящённый 72 годовщине окончания Великой Отечественной войны. На праздничное мероприятие были приглашены 80 женщин-участниц войны, блокадниц, малолетних узников фашистских лагерей и тружениц тыла.

В начале митинга глава города Челябинска Евгений Тефтелев поздравил всех пришедших: «По старой доброй традиции в этом памятном месте для челябинцев мы встречаем 72 годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это праздник со слезами на глазах, это день, когда мы говорим вам спасибо за то, что вы победили в этой войне. Недаром Челябинск носит второе имя – Танкоград. Именно вы рассказываете подрастающему поколению о роли России и всех народов, что победили фашизм. Этого из истории вычеркнуть  нельзя!»

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Во время проведения мероприятия песни военных лет исполнял военный оркестр ЧВВАКУШ, а когда зазвучал гимн России, участницы Великой Отечественной войны встали со своих мест, отдавая честь.

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Воспитанники челябинской школы №28, которые ежегодно участвуют в мероприятиях в честь этого великого праздника, в конце торжественного митинга выпустили из рук белые шары с вырезанными из бумаги птицами, символизирующими чистое небо над головой. 

Мария Белова

Фото

В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
В Челябинске состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы
 
 

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