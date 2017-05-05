 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Немного облаков
3 °C
  • Немного облаков
  • Ветер: З, 5 м/с
  • Давление: 752 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 48 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области есть птичий рай: это Донгузлы
В Челябинской области есть птичий рай: это Донгузлы
Юревич объявлен в международный розыск. Следователи ходатайствуют об его аресте
Юревич объявлен в международный розыск. Следователи ходатайствуют об его аресте
В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
Челябинская область встречает День Победы. Афиша мероприятий
Челябинская область встречает День Победы. Афиша мероприятий
 

В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося

 

05/05/2017 - 10:04 В Челябинской области на территории некогда знаменитого государственного, а ныне частного санатория «Еловое» появилась скульптура, которая приводит в недоумение и ужас южноуральцев, гуляющих по ставшей почти пустынной территории здравницы.

«Несколько дней назад гуляла по санаторию Еловое и увидела ужасную картину – на месте, где когда-то стояли фигуры лосихи с лосенком, появился медведь, раздирающий лося. И за всем этим с ужасом наблюдают лосиха и лосенок», - написала нам возмущенная жительница. Причем скульптуры, мягко говоря, странные, непропорциональные. Такое впечатление, что они вылеплены непрофессионалами своего дела, на скорую руку. Приходится присматриваться, да и то не сразу поймешь, что пытался изобразить автор «произведения». Если внимательно присмотреться, то кажется, что это лось на рога надел медведя. «Очень актуально, в угоду ситуации по Еловому», - метко подметила жительница области, неравнодушная к судьбе здравницы.

[title]

Как уже сообщало агентство, в 2014 году лосиха с лосенком стали первой жертвой полного уничтожения санатория «Еловое» - некогда знаменитой здравницы, оздоровившей не одну тысячу жителей Челябинской области. «Лоси» сопротивлялись несколько часов, но не смогли устоять против разрушительной силы.

Такой же смерч прокатился и по всей территории санатория, которая пока находится практически в полном запустении. После продажи санатория (в 2013 году) собственники намеревались снести все корпуса и построить на их месте многоэтажные здания. Но губернатор Борис Дубровский помешал исполнить эти планы. Но и санаторий с того момента полноценно не функционирует. Областные власти заверяют, что держат ситуацию на контроле.

На сегодня из семи жилых корпусов действуют только два. Третий корпус принадлежит Евгению Герасименко (он его отремонтировал, привел в порядок прилегающую территорию и продолжает оздоравливать южноуральцев). Второй корпус (рядом с которым и размещаются Лоси) огородили огромным забором, делают капитальный ремонт. У него появился свой собственник - ООО «Глобус». Они открыли отель.

Идет ремонт на шестом корпусе, его обещают открыть к лету. Огорожен забором седьмой корпус. Пустует и ветшает самый большой, первый корпус, где в свое время круглогодично отдыхали и поправляли здоровье дети. В этом корпусе есть своя столовая, актовый зал, два входа. А теперь там запустение и тишина. Заброшен и пятый корпус, примыкающий к большой столовой. Пустует лечебный корпус.

Олеся Денисова

Фото

В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося
 
 

Главное

У Союза журналистов Челябинской области теперь есть собственный почтовой штемпель
У Союза журналистов Челябинской области теперь есть собственный почтовой штемпель
В Челябинске деревья закатали в асфальт
В Челябинске деревья закатали в асфальт
Доход Бориса Дубровского упал на 4 миллиона, а у его супруги вырос на миллион
Доход Бориса Дубровского упал на 4 миллиона, а у его супруги вырос на миллион
«И что вы на эти деньги сделаете?»: жителям Калининского района Челябинска сократили финансирование ремонта дворов
«И что вы на эти деньги сделаете?»: жителям Калининского района Челябинска сократили финансирование ремонта дворов
Миасские машиностроители открыли мемориал ко Дню Победы
Миасские машиностроители открыли мемориал ко Дню Победы
Борис Дубровский и Владимир Мякуш поздравляют южноуральцев с Днем Победы
Борис Дубровский и Владимир Мякуш поздравляют южноуральцев с Днем Победы
Ветераны секретного военного завода «К-4» подарили челябинскому архиву легендарную «сталинскую» папку
Ветераны секретного военного завода «К-4» подарили челябинскому архиву легендарную «сталинскую» папку
Жители Бакала получили долгожданную холодную воду
Жители Бакала получили долгожданную холодную воду
Памяти первого редактора «Вечерки»: в Челябинске открылась выставка, посвященная Михаилу Аношкину
Памяти первого редактора «Вечерки»: в Челябинске открылась выставка, посвященная Михаилу Аношкину
Юревич объявлен в международный розыск. Следователи ходатайствуют об его аресте
Юревич объявлен в международный розыск. Следователи ходатайствуют об его аресте
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича
Здоровье
Грипп

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования