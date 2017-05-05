В Еловом вместо лосихи с лосенком появился медведь, раздирающий лося

05/05/2017 - 10:04 В Челябинской области на территории некогда знаменитого государственного, а ныне частного санатория «Еловое» появилась скульптура, которая приводит в недоумение и ужас южноуральцев, гуляющих по ставшей почти пустынной территории здравницы.

«Несколько дней назад гуляла по санаторию Еловое и увидела ужасную картину – на месте, где когда-то стояли фигуры лосихи с лосенком, появился медведь, раздирающий лося. И за всем этим с ужасом наблюдают лосиха и лосенок», - написала нам возмущенная жительница. Причем скульптуры, мягко говоря, странные, непропорциональные. Такое впечатление, что они вылеплены непрофессионалами своего дела, на скорую руку. Приходится присматриваться, да и то не сразу поймешь, что пытался изобразить автор «произведения». Если внимательно присмотреться, то кажется, что это лось на рога надел медведя. «Очень актуально, в угоду ситуации по Еловому», - метко подметила жительница области, неравнодушная к судьбе здравницы.

Как уже сообщало агентство, в 2014 году лосиха с лосенком стали первой жертвой полного уничтожения санатория «Еловое» - некогда знаменитой здравницы, оздоровившей не одну тысячу жителей Челябинской области. «Лоси» сопротивлялись несколько часов, но не смогли устоять против разрушительной силы.

Такой же смерч прокатился и по всей территории санатория, которая пока находится практически в полном запустении. После продажи санатория (в 2013 году) собственники намеревались снести все корпуса и построить на их месте многоэтажные здания. Но губернатор Борис Дубровский помешал исполнить эти планы. Но и санаторий с того момента полноценно не функционирует. Областные власти заверяют, что держат ситуацию на контроле.

На сегодня из семи жилых корпусов действуют только два. Третий корпус принадлежит Евгению Герасименко (он его отремонтировал, привел в порядок прилегающую территорию и продолжает оздоравливать южноуральцев). Второй корпус (рядом с которым и размещаются Лоси) огородили огромным забором, делают капитальный ремонт. У него появился свой собственник - ООО «Глобус». Они открыли отель.

Идет ремонт на шестом корпусе, его обещают открыть к лету. Огорожен забором седьмой корпус. Пустует и ветшает самый большой, первый корпус, где в свое время круглогодично отдыхали и поправляли здоровье дети. В этом корпусе есть своя столовая, актовый зал, два входа. А теперь там запустение и тишина. Заброшен и пятый корпус, примыкающий к большой столовой. Пустует лечебный корпус.